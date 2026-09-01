Geleia de framboesa com chocolate: o segredo para um sabor sofisticado

Uma combinação clássica de doces e bolos que foge do comum nas geleias de inverno. O resultado é um contraste marcante: a acidez vibrante da framboesa é equilibrada pelo amargor do cacau, criando um sabor mais profundo e sofisticado.
Photo: flickr. com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Малина
Ingredientes
Framboesa: 800 g
Açúcar: 700 g
Limões: 1 a 2 unidades
Chocolate amargo: 70 g
Modo de Preparo
Coloque a framboesa, o açúcar e o suco de limão em uma panela. Leve ao fogo até ferver, removendo a espuma que subir à superfície para garantir que a textura fique limpa.
Cozinhe a mistura por 5 a 7 minutos, mexendo constantemente. As frutas devem soltar o suco e a calda deve começar a encorpar, ganhando uma cor intensa.
Retire a panela do fogo. Adicione o chocolate amargo picado e misture bem até que os pedaços derretam completamente e a geleia fique homogênea e brilhante.
Transfira a geleia para um pote esterilizado.
Detalhes fundamentais
O papel do limão: Além de ajustar o sabor, o suco de limão estabiliza a cor das frutas e evita que o açúcar cristalize.
Cuidado com o chocolate: É essencial desligar o fogo antes de adicionar o chocolate. Se a temperatura estiver alta demais, a manteiga de cacau pode se separar, deixando a textura irregular.
Dica de consumo: Esta geleia acompanha muito bem queijos frescos, ricota ou panquecas. Também funciona como recheio para pães e bolinhos, já que o toque do chocolate permanece presente mesmo após o cozimento no forno.