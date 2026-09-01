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Linguiça de frango caseira: o truque para a textura densa sem usar tripas

Receitas

Preparar linguiça de frango caseira é uma alternativa prática aos produtos industrializados. Para obter um resultado com textura densa e sabor suave, não é necessário ter defumadores ou tripas naturais; um liquidificador e um saco para assar são suficientes.

Домашняя куриная колбаса на пару
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Домашняя куриная колбаса на пару

Ingredientes

  • 800g de filé de frango;
  • 200ml de creme de leite fresco (com alto teor de gordura);
  • 1 ovo;
  • 1 colher de chá de sal;
  • ½ colher de chá de açúcar;
  • Noz-moscada a gosto.

Dica de sabor: Para um toque mais picante, adicione alho em pó, pimenta branca, páprica ou coentro.

Modo de Preparo

  1. Processamento: Coloque o filé de frango no liquidificador ou processador junto com o creme de leite, o ovo e os temperos. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea (estilo emulsão).
  2. Finalização da massa: Transfira a mistura para um recipiente e amasse com as mãos por alguns minutos. Esse passo é essencial para dar a liga e a densidade necessárias, evitando que a linguiça fique farelenta.
  3. Modelagem: Coloque a massa dentro de um saco para assar, moldando-a em formato de cilindro (baton). Amarre bem as extremidades.
  4. Cozimento: Mergulhe o saco em água quente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de uma hora. Evite que a água ferva intensamente para não comprometer a estrutura do produto.
  5. Resfriamento: Retire do fogo e deixe esfriar completamente. Em seguida, mantenha na geladeira por algumas horas antes de fatiar. O resfriamento é o que garante a firmeza da peça.

Dicas Rápidas e Substituições

  • Substituição do creme de leite: Se não tiver creme de leite, pode usar leite com manteiga, embora a textura cremosa original seja alterada.
  • Sem saco para assar: Use plástico filme culinário resistente, enrolando em várias camadas e amarrando firmemente com barbante.
  • Importância do ovo: O ovo atua como aglutinante, garantindo que a linguiça não se desmanche ao ser cortada.
  • Conservação: Armazene em recipiente bem fechado na geladeira por até 3 ou 4 dias.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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