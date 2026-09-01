Linguiça de frango caseira: o truque para a textura densa sem usar tripas

Preparar linguiça de frango caseira é uma alternativa prática aos produtos industrializados. Para obter um resultado com textura densa e sabor suave, não é necessário ter defumadores ou tripas naturais; um liquidificador e um saco para assar são suficientes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Домашняя куриная колбаса на пару

Ingredientes

800g de filé de frango;

200ml de creme de leite fresco (com alto teor de gordura);

1 ovo;

1 colher de chá de sal;

½ colher de chá de açúcar;

Noz-moscada a gosto.

Dica de sabor: Para um toque mais picante, adicione alho em pó, pimenta branca, páprica ou coentro.

Modo de Preparo

Processamento: Coloque o filé de frango no liquidificador ou processador junto com o creme de leite, o ovo e os temperos. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea (estilo emulsão). Finalização da massa: Transfira a mistura para um recipiente e amasse com as mãos por alguns minutos. Esse passo é essencial para dar a liga e a densidade necessárias, evitando que a linguiça fique farelenta. Modelagem: Coloque a massa dentro de um saco para assar, moldando-a em formato de cilindro (baton). Amarre bem as extremidades. Cozimento: Mergulhe o saco em água quente. Cozinhe em fogo baixo por cerca de uma hora. Evite que a água ferva intensamente para não comprometer a estrutura do produto. Resfriamento: Retire do fogo e deixe esfriar completamente. Em seguida, mantenha na geladeira por algumas horas antes de fatiar. O resfriamento é o que garante a firmeza da peça.

Dicas Rápidas e Substituições

Substituição do creme de leite: Se não tiver creme de leite, pode usar leite com manteiga, embora a textura cremosa original seja alterada.

Se não tiver creme de leite, pode usar leite com manteiga, embora a textura cremosa original seja alterada. Sem saco para assar: Use plástico filme culinário resistente, enrolando em várias camadas e amarrando firmemente com barbante.

Use plástico filme culinário resistente, enrolando em várias camadas e amarrando firmemente com barbante. Importância do ovo: O ovo atua como aglutinante, garantindo que a linguiça não se desmanche ao ser cortada.

O ovo atua como aglutinante, garantindo que a linguiça não se desmanche ao ser cortada. Conservação: Armazene em recipiente bem fechado na geladeira por até 3 ou 4 dias.