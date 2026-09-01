Creme de laranja com sêmola: o segredo para a textura de musse

Este creme de laranja é uma alternativa leve aos recheios à base de manteiga. A combinação da sêmola com a acidez cítrica resulta em uma estrutura estável e delicada, ideal para umedecer massas de bolo sem perder a forma.

Photo: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с апельсиновым соком и овощами

Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

250 ml de suco de laranja

20 g de sêmola (манная крупа)

60 g de açúcar

Modo de Preparo

Mistura: Em uma panela, coloque o suco de laranja, o açúcar e a sêmola. Misture bem com um batedor de arame (fouet) até que os ingredientes secos estejam completamente dissolvidos, evitando a formação de grumos durante o cozimento. Cozimento: Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente por 5 a 7 minutos. O creme deve engrossar até atingir a consistência de um mingau espesso. Retire do fogo. Resfriamento e Finalização: Deixe a massa esfriar até a temperatura ambiente, mexendo ocasionalmente para que não crie uma película na superfície. Com o creme frio, utilize um mixer de mão (blender) por 1 ou 2 minutos até obter a textura de um musse aerado.

O detalhe fundamental: Bater a base de sêmola após o resfriamento é a etapa principal. O uso do mixer transforma a textura densa em uma emulsão fina e leve, criando o efeito de musse.

O creme pode ser consumido imediatamente ou conservado em recipiente fechado na geladeira por até 24 horas.