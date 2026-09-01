Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Creme de laranja com sêmola: o segredo para a textura de musse

Receitas

Este creme de laranja é uma alternativa leve aos recheios à base de manteiga. A combinação da sêmola com a acidez cítrica resulta em uma estrutura estável e delicada, ideal para umedecer massas de bolo sem perder a forma.

Женщина с апельсиновым соком и овощами
Photo: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с апельсиновым соком и овощами

Tempo de preparo: 15 minutos
Rendimento: 4 porções

Ingredientes

  • 250 ml de suco de laranja
  • 20 g de sêmola (манная крупа)
  • 60 g de açúcar

Modo de Preparo

  1. Mistura: Em uma panela, coloque o suco de laranja, o açúcar e a sêmola. Misture bem com um batedor de arame (fouet) até que os ingredientes secos estejam completamente dissolvidos, evitando a formação de grumos durante o cozimento.
  2. Cozimento: Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente por 5 a 7 minutos. O creme deve engrossar até atingir a consistência de um mingau espesso. Retire do fogo.
  3. Resfriamento e Finalização: Deixe a massa esfriar até a temperatura ambiente, mexendo ocasionalmente para que não crie uma película na superfície. Com o creme frio, utilize um mixer de mão (blender) por 1 ou 2 minutos até obter a textura de um musse aerado.

O detalhe fundamental: Bater a base de sêmola após o resfriamento é a etapa principal. O uso do mixer transforma a textura densa em uma emulsão fina e leve, criando o efeito de musse.

O creme pode ser consumido imediatamente ou conservado em recipiente fechado na geladeira por até 24 horas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Mulher
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Mulher
Dicas de materiais e formas para escolher calçados de outono atuais
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Casa, Reforma e Imóveis
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Mais populares
O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.

O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância
Assistentes intrusivos e direção lenta: os pontos fracos do Chery Tiggo 4
VW Tukan: a nova picape compacta que chega para substituir a Saveiro no Brasil
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Manteiga no ganache: a técnica simples para conquistar o efeito espelhado
Banheiro elegante: detalhes simples que mudam a percepção do ambiente
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada
últimos materiais
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Pneu ou cobertura? O erro técnico comum que muitos motoristas cometem
Acordar cansado após 8 horas de sono: sinais de que a qualidade falhou
Lavatera: a planta que esconde cercas e muros sem precisar de suportes
Cansado demais para treinar? O erro que pode levar ao abandono do esporte
Cães conseguem esquecer seus antigos donos ao mudar de casa?
Torta de abobrinha com arroz: a base inusitada que muda a textura
Técnica de reprogramação celular abre caminho para tratar Alzheimer
O segredo do preço do diesel: por que a destilação simples não basta
Mochila escolar pesada: quando a carga pode prejudicar a coluna
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.