Creme de laranja com sêmola: o segredo para a textura de musse

Este creme de laranja é uma alternativa leve aos recheios à base de manteiga. A combinação da sêmola com a acidez cítrica resulta em uma estrutura estável e delicada, ideal para umedecer massas de bolo sem perder a forma.
Photo: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с апельсиновым соком и овощами
Tempo de preparo: 15 minutos Rendimento: 4 porções
Ingredientes
250 ml de suco de laranja
20 g de sêmola (манная крупа)
60 g de açúcar
Modo de Preparo
Mistura: Em uma panela, coloque o suco de laranja, o açúcar e a sêmola. Misture bem com um batedor de arame (fouet) até que os ingredientes secos estejam completamente dissolvidos, evitando a formação de grumos durante o cozimento.
Cozimento: Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente por 5 a 7 minutos. O creme deve engrossar até atingir a consistência de um mingau espesso. Retire do fogo.
Resfriamento e Finalização: Deixe a massa esfriar até a temperatura ambiente, mexendo ocasionalmente para que não crie uma película na superfície. Com o creme frio, utilize um mixer de mão (blender) por 1 ou 2 minutos até obter a textura de um musse aerado.
O detalhe fundamental: Bater a base de sêmola após o resfriamento é a etapa principal. O uso do mixer transforma a textura densa em uma emulsão fina e leve, criando o efeito de musse.
O creme pode ser consumido imediatamente ou conservado em recipiente fechado na geladeira por até 24 horas.