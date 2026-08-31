Torta de abobrinha com arroz: a base inusitada que muda a textura

Esta torta grega aposta no contraste: uma base de arroz firme que sustenta um recheio suculento de abobrinha e queijo feta. Diferente das versões com massa filo, a base de arroz torna o prato mais substancioso, resultando em algo entre uma torta e um gratinado.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Греческий пирог

Temperatura: 200°C

Tempo de forno: 30 a 40 minutos

Ingredientes

1 abobrinha

200g de tomate cereja

1 pimentão vermelho

100g de mistura de arroz branco e arroz selvagem

250g de queijo feta

100g de queijo duro ralado

3 ovos

70ml de creme de leite (10% de gordura)

100g de ervas frescas (endro, salsa, hortelã e cebolinha)

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Base de arroz: Cozinhe o arroz em água salgada até ficar pronto. Espere esfriar completamente. Misture o arroz com o queijo duro ralado e um ovo até obter uma massa homogênea. Vegetais: Corte a abobrinha em rodelas bem finas (até 3 mm) — o uso de um mandolin é recomendado para garantir a espessura. Corte o pimentão em tiras finas. Recheio: Amasse o queijo feta com um garfo, adicione dois ovos e o creme de leite, misturando bem. Incorpore as ervas picadas, as rodelas de abobrinha e o pimentão. Tempere com sal e pimenta. Montagem: Unte as laterais e o fundo de uma forma (capacidade de 1,5 a 2 litros) com azeite. Espalhe a mistura de arroz no fundo e pressione bem para criar uma camada nivelada. Finalização: Cubra a base com o recheio de feta e vegetais. Pressione os tomates cereja inteiros na parte superior da massa. Forno: Leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 a 40 minutos. O prato estará pronto quando as bordas estiverem douradas e os tomates assados.

Dicas de ouro para o resultado perfeito:

Corte da abobrinha: A espessura de 3 mm é fundamental. Fatias grossas podem ficar duras; fatias finas absorvem o creme de leite e ficam macias.

A espessura de 3 mm é fundamental. Fatias grossas podem ficar duras; fatias finas absorvem o creme de leite e ficam macias. Descanso: Deixe a torta descansar por 10 minutos após sair do forno. Isso estabiliza a base de arroz, garantindo que as fatias mantenham a forma ao serem cortadas.

Deixe a torta descansar por 10 minutos após sair do forno. Isso estabiliza a base de arroz, garantindo que as fatias mantenham a forma ao serem cortadas. Textura: A mistura de arroz branco com selvagem adiciona um toque visual e uma textura mais firme, que contrasta com a delicadeza do recheio.