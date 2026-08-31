Entrada de anchova e azeitona: como evitar que a polpa do pimentão amoleça

Inspirada na cultura dos pinchos do norte da Espanha, a Gilda é uma entrada vibrante que equilibra sal, picância e doçura. Esta versão, baseada na receita de San Sebastián, adiciona pimentão vermelho assado para suavizar o impacto do anchova e da pimenta, resultando em um sabor mais profundo e arredondado.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Закуска с анчоусами

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 8 porções

Ingredientes

16 filés de anchova

16 azeitonas sem caroço

8 pimentas malaguetas (ou pimentas verdes) em conserva

1 pimentão vermelho doce

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de Preparo

Assar o pimentão: Leve o pimentão vermelho inteiro ao forno a 200°C. Utilize a função grill por 12 a 15 minutos até que a pele apresente manchas tostadas, ou o modo convencional (calor superior e inferior) por cerca de 25 minutos. Descascar: Coloque o pimentão assado em um saco plástico fechado e leve ao congelador por 15 minutos. Esse choque térmico facilita a remoção da pele. Retire a pele, remova as sementes e as fibras internas e corte a polpa em 8 pedaços. Montagem inicial: Com palitos ou espetos, insira os ingredientes na seguinte ordem: uma azeitona, um filé de anchova dobrado ao meio, uma pimenta verde dobrada ao meio e, em seguida, outra anchova. Pressione os componentes para que fiquem bem juntos e a estrutura não desmonte. Finalização: Adicione um pedaço do pimentão vermelho assado (dobrado ao meio, se necessário) e finalize com outra azeitona. Disponha as peças em um prato e regue com azeite de oliva para unir os sabores.

Dica de ouro: Não pule a etapa do saco plástico no congelador. Além de evitar queimaduras nas mãos, esse processo preserva a textura da polpa do pimentão, evitando que ela fique excessivamente mole.