3 erros comuns que deixam a panqueca de fermento sem a porosidade ideal

As panquecas de fermento são conhecidas por sua textura aerada e aroma marcante de pão, diferenciando-se das versões finas e delicadas. O segredo para alcançar essa estrutura porosa está na paciência e no manuseio correto da massa.
1. Ativação do fermento: Dissolva o fermento em uma pequena quantidade de leite morno com açúcar. Aguarde 10 minutos até que se forme uma camada de espuma no topo.
2. Preparo da massa: No restante do leite, dissolva o sal. Adicione o ovo e a margarina derretida. Incorpore a farinha peneirada aos poucos, batendo com um batedor (fouet) até obter uma massa lisa e com consistência de creme espesso.
3. Descanso e aeração: Cubra a tigela com um pano e deixe descansar em local quente por 2 horas. Durante esse período, realize uma ou duas "dobras" (misture levemente a massa) para liberar o excesso de gás carbônico e fortalecer a estrutura.
4. Fritura: Aqueça bem a frigideira untada com óleo vegetal. Atenção: após o último descanso, não misture mais a massa. Use a concha para retirar a massa delicadamente da superfície para baixo; isso garante a formação dos tradicionais furinhos.
Por terem sabor neutro, combinam tanto com acompanhamentos doces (mel, geleia, leite condensado) quanto salgados (como peixe defumado e queijo). Se for recheá-las, faça discos menores, pois a massa fofa é mais difícil de enrolar em tubos apertados.
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