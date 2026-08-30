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3 erros comuns que deixam a panqueca de fermento sem a porosidade ideal

Receitas

As panquecas de fermento são conhecidas por sua textura aerada e aroma marcante de pão, diferenciando-se das versões finas e delicadas. O segredo para alcançar essa estrutura porosa está na paciência e no manuseio correto da massa.

Блины с карамелью и ягодами
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины с карамелью и ягодами

Ingredientes

  • Farinha de trigo: 350 g
  • Leite: 550 g
  • Ovo: 40 g (1 unidade pequena)
  • Açúcar: 20 g
  • Margarina ou manteiga: 25 g
  • Fermento biológico seco: 7,5 g
  • Sal: 8 g

Modo de Preparo

1. Ativação do fermento: Dissolva o fermento em uma pequena quantidade de leite morno com açúcar. Aguarde 10 minutos até que se forme uma camada de espuma no topo.

2. Preparo da massa: No restante do leite, dissolva o sal. Adicione o ovo e a margarina derretida. Incorpore a farinha peneirada aos poucos, batendo com um batedor (fouet) até obter uma massa lisa e com consistência de creme espesso.

3. Descanso e aeração: Cubra a tigela com um pano e deixe descansar em local quente por 2 horas. Durante esse período, realize uma ou duas "dobras" (misture levemente a massa) para liberar o excesso de gás carbônico e fortalecer a estrutura.

4. Fritura: Aqueça bem a frigideira untada com óleo vegetal. Atenção: após o último descanso, não misture mais a massa. Use a concha para retirar a massa delicadamente da superfície para baixo; isso garante a formação dos tradicionais furinhos.

Detalhes para o resultado perfeito

  • Temperatura do leite: O líquido deve estar entre 35°C e 38°C. Leite frio atrasa o crescimento, enquanto o leite fervendo mata o fermento.
  • Textura final: As panquecas devem ficar douradas dos dois lados, sendo mais grossas que as convencionais, porém leves.
  • Armazenamento: Empilhe as panquecas ainda quentes, passando manteiga entre elas e cobrindo a pilha com uma tampa ou tigela funda. O vapor mantém a maciez por mais tempo.

Solução de problemas

  • Massa não cresceu: Provavelmente o leite estava frio ou houve corrente de ar. Mantenha a temperatura em 38°C.
  • Ficaram sem furinhos: Você misturou a massa antes de fritar. Retire a massa apenas da superfície.
  • Centro denso/massudo: Tempo de descanso insuficiente. Respeite as 2 horas de repouso.

Por terem sabor neutro, combinam tanto com acompanhamentos doces (mel, geleia, leite condensado) quanto salgados (como peixe defumado e queijo). Se for recheá-las, faça discos menores, pois a massa fofa é mais difícil de enrolar em tubos apertados.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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