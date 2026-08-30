3 erros comuns que deixam a panqueca de fermento sem a porosidade ideal

As panquecas de fermento são conhecidas por sua textura aerada e aroma marcante de pão, diferenciando-se das versões finas e delicadas. O segredo para alcançar essa estrutura porosa está na paciência e no manuseio correto da massa.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины с карамелью и ягодами

Ingredientes

Farinha de trigo: 350 g

Leite: 550 g

Ovo: 40 g (1 unidade pequena)

Açúcar: 20 g

Margarina ou manteiga: 25 g

Fermento biológico seco: 7,5 g

Sal: 8 g

Modo de Preparo

1. Ativação do fermento: Dissolva o fermento em uma pequena quantidade de leite morno com açúcar. Aguarde 10 minutos até que se forme uma camada de espuma no topo.

2. Preparo da massa: No restante do leite, dissolva o sal. Adicione o ovo e a margarina derretida. Incorpore a farinha peneirada aos poucos, batendo com um batedor (fouet) até obter uma massa lisa e com consistência de creme espesso.

3. Descanso e aeração: Cubra a tigela com um pano e deixe descansar em local quente por 2 horas. Durante esse período, realize uma ou duas "dobras" (misture levemente a massa) para liberar o excesso de gás carbônico e fortalecer a estrutura.

4. Fritura: Aqueça bem a frigideira untada com óleo vegetal. Atenção: após o último descanso, não misture mais a massa. Use a concha para retirar a massa delicadamente da superfície para baixo; isso garante a formação dos tradicionais furinhos.

Detalhes para o resultado perfeito

Temperatura do leite: O líquido deve estar entre 35°C e 38°C. Leite frio atrasa o crescimento, enquanto o leite fervendo mata o fermento.

O líquido deve estar entre 35°C e 38°C. Leite frio atrasa o crescimento, enquanto o leite fervendo mata o fermento. Textura final: As panquecas devem ficar douradas dos dois lados, sendo mais grossas que as convencionais, porém leves.

As panquecas devem ficar douradas dos dois lados, sendo mais grossas que as convencionais, porém leves. Armazenamento: Empilhe as panquecas ainda quentes, passando manteiga entre elas e cobrindo a pilha com uma tampa ou tigela funda. O vapor mantém a maciez por mais tempo.

Solução de problemas

Massa não cresceu: Provavelmente o leite estava frio ou houve corrente de ar. Mantenha a temperatura em 38°C.

Provavelmente o leite estava frio ou houve corrente de ar. Mantenha a temperatura em 38°C. Ficaram sem furinhos: Você misturou a massa antes de fritar. Retire a massa apenas da superfície.

Você misturou a massa antes de fritar. Retire a massa apenas da superfície. Centro denso/massudo: Tempo de descanso insuficiente. Respeite as 2 horas de repouso.

Por terem sabor neutro, combinam tanto com acompanhamentos doces (mel, geleia, leite condensado) quanto salgados (como peixe defumado e queijo). Se for recheá-las, faça discos menores, pois a massa fofa é mais difícil de enrolar em tubos apertados.