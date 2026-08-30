Presunto e queijo no ovo: por que a ordem do recheio muda o resultado

Esta é uma alternativa prática ao omelete clássico: envelopes de ovo recheados com presunto e queijo, que mantêm a forma sem a necessidade de farinha ou empanados.
1. O recheio: Rale o presunto e o queijo com a parte fina do ralador. A textura fina é essencial para que o queijo derreta rápido e o calor se distribua uniformemente.
2. A base: Bata os ovos com um garfo em um recipiente fundo apenas até misturar a clara e a gema. Evite bater excessivamente para não criar espuma, pois o ar torna a massa porosa e frágil.
3. A fritura: Aqueça uma frigideira com óleo em fogo médio. Despeje a mistura de ovos, espalhando em uma camada fina. Cozinhe de 60 a 90 segundos, até que a superfície esteja firme.
4. Montagem: Vire a massa com uma espátula. No centro, coloque a mistura de presunto e queijo, deixando as bordas livres para fechar o envelope.
5. Fechamento: Dobre as bordas esquerda e direita sobre o recheio. Pressione com a espátula por 10 a 15 segundos para selar as camadas.
6. Finalização: Dobre as bordas superior e inferior para formar um quadrado. Pressione novamente e doure por 20 a 30 segundos de cada lado, até que o queijo derreta e funcione como uma "cola" para o recheio.
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