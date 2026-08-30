Presunto e queijo no ovo: por que a ordem do recheio muda o resultado

Esta é uma alternativa prática ao omelete clássico: envelopes de ovo recheados com presunto e queijo, que mantêm a forma sem a necessidade de farinha ou empanados.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Конвертики из яиц

Ingredientes e Preparo

1. O recheio: Rale o presunto e o queijo com a parte fina do ralador. A textura fina é essencial para que o queijo derreta rápido e o calor se distribua uniformemente.

2. A base: Bata os ovos com um garfo em um recipiente fundo apenas até misturar a clara e a gema. Evite bater excessivamente para não criar espuma, pois o ar torna a massa porosa e frágil.

3. A fritura: Aqueça uma frigideira com óleo em fogo médio. Despeje a mistura de ovos, espalhando em uma camada fina. Cozinhe de 60 a 90 segundos, até que a superfície esteja firme.

4. Montagem: Vire a massa com uma espátula. No centro, coloque a mistura de presunto e queijo, deixando as bordas livres para fechar o envelope.

5. Fechamento: Dobre as bordas esquerda e direita sobre o recheio. Pressione com a espátula por 10 a 15 segundos para selar as camadas.

6. Finalização: Dobre as bordas superior e inferior para formar um quadrado. Pressione novamente e doure por 20 a 30 segundos de cada lado, até que o queijo derreta e funcione como uma "cola" para o recheio.

Guia de Textura

Fino (0,8 ovo): Fritar por 60 segundos. Resultado: crocante e flexível.

Fritar por 60 segundos. Resultado: crocante e flexível. Médio (1 ovo): Fritar por 90 segundos. Resultado: denso e clássico.

Fritar por 90 segundos. Resultado: denso e clássico. Espesso (1,5 ovos): Fritar por 120 segundos. Resultado: macio, com textura de omelete.

Dicas para o resultado perfeito

A ordem do recheio: Coloque primeiro o queijo e depois o presunto. O queijo derrete mais rápido e gruda a carne na massa de ovo.

Coloque primeiro o queijo e depois o presunto. O queijo derrete mais rápido e gruda a carne na massa de ovo. O corte final: Retire as bordas irregulares do envelope antes de servir para eliminar as partes ressecadas e manter apenas o centro suculento.

Retire as bordas irregulares do envelope antes de servir para eliminar as partes ressecadas e manter apenas o centro suculento. Equipamento: Utilize uma frigideira antiaderente de fundo grosso para garantir que a cor dourada fique uniforme.

Utilize uma frigideira antiaderente de fundo grosso para garantir que a cor dourada fique uniforme. Cuidado com o tempo: Não deixe a massa cozinhar demais na primeira etapa, ou ela perderá a elasticidade e rachará ao dobrar.