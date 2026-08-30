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Presunto e queijo no ovo: por que a ordem do recheio muda o resultado

Receitas

Esta é uma alternativa prática ao omelete clássico: envelopes de ovo recheados com presunto e queijo, que mantêm a forma sem a necessidade de farinha ou empanados.

Конвертики из яиц
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Конвертики из яиц

Ingredientes e Preparo

1. O recheio: Rale o presunto e o queijo com a parte fina do ralador. A textura fina é essencial para que o queijo derreta rápido e o calor se distribua uniformemente.

2. A base: Bata os ovos com um garfo em um recipiente fundo apenas até misturar a clara e a gema. Evite bater excessivamente para não criar espuma, pois o ar torna a massa porosa e frágil.

3. A fritura: Aqueça uma frigideira com óleo em fogo médio. Despeje a mistura de ovos, espalhando em uma camada fina. Cozinhe de 60 a 90 segundos, até que a superfície esteja firme.

4. Montagem: Vire a massa com uma espátula. No centro, coloque a mistura de presunto e queijo, deixando as bordas livres para fechar o envelope.

5. Fechamento: Dobre as bordas esquerda e direita sobre o recheio. Pressione com a espátula por 10 a 15 segundos para selar as camadas.

6. Finalização: Dobre as bordas superior e inferior para formar um quadrado. Pressione novamente e doure por 20 a 30 segundos de cada lado, até que o queijo derreta e funcione como uma "cola" para o recheio.

Guia de Textura

  • Fino (0,8 ovo): Fritar por 60 segundos. Resultado: crocante e flexível.
  • Médio (1 ovo): Fritar por 90 segundos. Resultado: denso e clássico.
  • Espesso (1,5 ovos): Fritar por 120 segundos. Resultado: macio, com textura de omelete.

Dicas para o resultado perfeito

  • A ordem do recheio: Coloque primeiro o queijo e depois o presunto. O queijo derrete mais rápido e gruda a carne na massa de ovo.
  • O corte final: Retire as bordas irregulares do envelope antes de servir para eliminar as partes ressecadas e manter apenas o centro suculento.
  • Equipamento: Utilize uma frigideira antiaderente de fundo grosso para garantir que a cor dourada fique uniforme.
  • Cuidado com o tempo: Não deixe a massa cozinhar demais na primeira etapa, ou ela perderá a elasticidade e rachará ao dobrar.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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