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Carne do plov seca? A técnica de selagem que preserva os sucos

Receitas

Preparar um plov (pilaf) no fogão doméstico exige técnica diferente do fogo aberto. O segredo para evitar que o prato vire um cozido e garantir que o arroz fique soltinho e o zirvak (a base de carne e vegetais) saboroso está na ordem dos ingredientes e no controle do calor.

Плов
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Плов

Tempo de preparo: 60-80 minutos
Rendimento: 4-6 porções

Ingredientes

  • 1 kg de carne (cordeiro ou bovina)
  • 1 kg de cebola
  • 1 kg de cenoura
  • 500 g de arroz (variedade com baixo teor de amido)
  • 150 ml de óleo vegetal
  • 20 g de sal
  • Água (quantidade necessária)

Passo a passo

  1. Cebola: Corte a cebola em meias-luas. Aqueça o óleo no caldeirão (ou panela de fundo grosso) até começar a soltar uma fumaça leve. Frite a cebola em fogo alto até atingir a cor âmbar. Detalhe: Começar pela cebola cria a base aromática e evita que a carne solte água ao entrar em contato com o óleo quente.
  2. Carne: Adicione a carne cortada em cubos. Mantenha o fogo intenso até que os pedaços estejam bem dourados e com uma crosta marcada. Isso garante que os sucos permaneçam dentro da carne.
  3. Cenoura: Adicione a cenoura cortada em bastões grossos. Não misture imediatamente; deixe-a descansar sobre a carne e a cebola por 2 a 3 minutos para aquecer e amolecer levemente.
  4. Zirvak: Misture tudo, adicione o sal e despeje água quente apenas o suficiente para cobrir os ingredientes. Reduza o fogo para o mínimo e cozinhe lentamente até que a cenoura esteja macia.
  5. Arroz: Espalhe o arroz lavado em uma camada uniforme sobre o zirvak. Aumente o fogo e adicione água, se necessário, deixando o nível do líquido entre 1,5 e 2 cm acima do arroz. Cozinhe até que a água seja absorvida. Desligue o fogo, tampe a panela hermeticamente e deixe descansar por 15 minutos.

Dica de ouro: Resista à tentação de mexer a cenoura assim que colocá-la na panela. Esse tempo de espera permite que ela absorva o sabor do óleo e do zirvak sem perder a estrutura, mantendo-se inteira no prato final.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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