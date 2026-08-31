Carne do plov seca? A técnica de selagem que preserva os sucos

Preparar um plov (pilaf) no fogão doméstico exige técnica diferente do fogo aberto. O segredo para evitar que o prato vire um cozido e garantir que o arroz fique soltinho e o zirvak (a base de carne e vegetais) saboroso está na ordem dos ingredientes e no controle do calor.
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Плов
Tempo de preparo: 60-80 minutos Rendimento: 4-6 porções
Ingredientes
1 kg de carne (cordeiro ou bovina)
1 kg de cebola
1 kg de cenoura
500 g de arroz (variedade com baixo teor de amido)
150 ml de óleo vegetal
20 g de sal
Água (quantidade necessária)
Passo a passo
Cebola: Corte a cebola em meias-luas. Aqueça o óleo no caldeirão (ou panela de fundo grosso) até começar a soltar uma fumaça leve. Frite a cebola em fogo alto até atingir a cor âmbar. Detalhe: Começar pela cebola cria a base aromática e evita que a carne solte água ao entrar em contato com o óleo quente.
Carne: Adicione a carne cortada em cubos. Mantenha o fogo intenso até que os pedaços estejam bem dourados e com uma crosta marcada. Isso garante que os sucos permaneçam dentro da carne.
Cenoura: Adicione a cenoura cortada em bastões grossos. Não misture imediatamente; deixe-a descansar sobre a carne e a cebola por 2 a 3 minutos para aquecer e amolecer levemente.
Zirvak: Misture tudo, adicione o sal e despeje água quente apenas o suficiente para cobrir os ingredientes. Reduza o fogo para o mínimo e cozinhe lentamente até que a cenoura esteja macia.
Arroz: Espalhe o arroz lavado em uma camada uniforme sobre o zirvak. Aumente o fogo e adicione água, se necessário, deixando o nível do líquido entre 1,5 e 2 cm acima do arroz. Cozinhe até que a água seja absorvida. Desligue o fogo, tampe a panela hermeticamente e deixe descansar por 15 minutos.
Dica de ouro: Resista à tentação de mexer a cenoura assim que colocá-la na panela. Esse tempo de espera permite que ela absorva o sabor do óleo e do zirvak sem perder a estrutura, mantendo-se inteira no prato final.