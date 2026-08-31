Peixe frito seco? O truque da cebola ralada que garante a suculência

Adicionar cebola ralada diretamente à massa do empanado é um truque simples que transforma até os filés de peixe mais econômicos. Em vez de usar farinhas pesadas, a pasta de cebola cria uma camada macia e suculenta, que traz um toque adocicado e uma textura especial ao pescada ou pollock (mingtau).

Photo: Pravda.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аппетитная жареная рыба в золотистом кляре на белой тарелке

Segredos para um peixe suculento

O pollock é um peixe magro e dietético, o que aumenta o risco de ficar seco após a fritura. O uso de um empanado de cebola e creme de leite (smetana) resolve esse problema. A cebola atua como aromatizante e agente hidratante, garantindo que a cobertura fique fofa.

Segundo a cozinheira Lyudmila Kravtsova, a cebola ralada na grade fina libera um suco que penetra nas fibras do peixe enquanto ele frita, mantendo a carne úmida por dentro.

Ingredientes

600g de filé de pollock (ou outro peixe branco magro);

1 a 2 cebolas;

2 dentes de alho;

100g de creme de leite (smetana), preferencialmente com teor de gordura a partir de 15%;

1 ovo;

3 colheres de sopa de farinha de trigo;

½ colher de chá de fermento químico;

2 colheres de sopa de óleo vegetal (para a massa);

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Óleo extra para fritar.

Modo de Preparo

Preparo do peixe: Corte os filés em porções e seque-os bem com papel toalha para remover o excesso de umidade. Base aromática: Rale a cebola na parte mais fina do ralador até obter um purê. Pique o alho bem finamente. Montagem da massa: Em uma tigela, misture a cebola ralada, o ovo, o creme de leite, o sal e a pimenta. Adicione gradualmente a farinha com o fermento e o óleo. Mexa bem até atingir uma consistência espessa. Empanamento: Mergulhe os pedaços de peixe na mistura, garantindo que fiquem cobertos uniformemente por todos os lados. Fritura: Frite em fogo médio por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que a crosta esteja dourada e crocante.

Detalhes que fazem a diferença

A textura da cebola: Use exclusivamente o ralador fino para criar a pasta; isso é essencial para a suculência.

Use exclusivamente o ralador fino para criar a pasta; isso é essencial para a suculência. O fermento: Não pule este ingrediente, pois é ele quem garante a leveza e a fofura do empanado.

Não pule este ingrediente, pois é ele quem garante a leveza e a fofura do empanado. Ordem dos fatores: Para a massa ficar com a consistência correta, misture primeiro os ingredientes líquidos e, por último, os secos.

Para a massa ficar com a consistência correta, misture primeiro os ingredientes líquidos e, por último, os secos. Temperatura da panela: A frigideira deve estar bem quente antes de colocar o peixe para que a crosta sele instantaneamente, evitando que o alimento absorva óleo em excesso.

Dicas Rápidas

Substituições: A receita funciona com qualquer filé de peixe branco e magro, como bacalhau fresco ou hake.

Tempero: Não é necessário marinar o peixe separadamente, pois a cebola e o alho na massa já temperam a carne. Para variar o sabor, pode-se adicionar endro fresco ao empanado.

Ponto do peixe: O peixe está pronto quando a carne perde a transparência (fica opaca) e se solta facilmente em lascas ao ser pressionada com um garfo.

Tempo de preparo: Prepare a massa imediatamente antes de fritar. O fermento começa a agir assim que entra em contato com a umidade, e a massa perde a eficiência se descansar por muito tempo.