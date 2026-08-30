Bolinhos de maçã fofinhos: o segredo para não ficarem crus no centro

Estes bolinhos de maçã são a alternativa ideal para quem quer o sabor de um bolo ou torta, mas não tem tempo para sovar massas ou modelar recheios. A base de fermento garante a leveza, enquanto as maçãs trazem suculência e um toque cítrico.
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Яблочные оладьи на кефире
Tempo de preparo: 50 minutos Rendimento: 4 porções
Ingredientes
Maçãs (qualquer variedade): 5 unidades
Ovos: 2 unidades
Farinha de trigo: 250 g
Açúcar: 1 colher de sopa
Sal: 5 g
Fermento biológico seco: 7 g (1 envelope)
Leite: 300 ml
Óleo vegetal para fritar: 50 ml
Modo de preparo
Base: Em uma tigela funda, misture a farinha peneirada, o fermento seco, o açúcar e o sal. Use um batedor de arame (fouet) para distribuir bem o fermento.
Massa: Adicione o leite morno (entre 35°C e 40°C) à mistura seca. Acrescente os ovos e mexa com uma colher até a massa ficar homogênea. A textura deve ser semelhante à de um creme de leite espesso; se estiver muito firme, adicione mais 20-30 ml de leite.
Descanso: Cubra a tigela com um pano e deixe descansar em local morno e sem correntes de ar por 25 minutos. Esse tempo é essencial para a ativação do fermento e para que a massa cresça.
Frutas: Enquanto a massa descansa, descasque as maçãs, retire as sementes e corte-as em cubos de aproximadamente 1 cm.
Mistura final: Incorpore os cubos de maçã à massa já crescida.
Fritura: Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio. Com uma colher de sopa, coloque porções da massa na frigideira. Frite por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem douradas.
Dica de ouro: Evite fazer bolinhos muito grossos para que o centro não fique cru enquanto as bordas queimam. A espessura ideal é entre 1,5 e 2 centímetros.
Para garantir a textura fofinha, o uso do leite morno e o tempo rigoroso de descanso da massa são fundamentais.