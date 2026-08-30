Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bolinhos de maçã fofinhos: o segredo para não ficarem crus no centro

Receitas

Estes bolinhos de maçã são a alternativa ideal para quem quer o sabor de um bolo ou torta, mas não tem tempo para sovar massas ou modelar recheios. A base de fermento garante a leveza, enquanto as maçãs trazem suculência e um toque cítrico.

Яблочные оладьи на кефире
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Яблочные оладьи на кефире

Tempo de preparo: 50 minutos
Rendimento: 4 porções

Ingredientes

  • Maçãs (qualquer variedade): 5 unidades
  • Ovos: 2 unidades
  • Farinha de trigo: 250 g
  • Açúcar: 1 colher de sopa
  • Sal: 5 g
  • Fermento biológico seco: 7 g (1 envelope)
  • Leite: 300 ml
  • Óleo vegetal para fritar: 50 ml

Modo de preparo

  1. Base: Em uma tigela funda, misture a farinha peneirada, o fermento seco, o açúcar e o sal. Use um batedor de arame (fouet) para distribuir bem o fermento.
  2. Massa: Adicione o leite morno (entre 35°C e 40°C) à mistura seca. Acrescente os ovos e mexa com uma colher até a massa ficar homogênea. A textura deve ser semelhante à de um creme de leite espesso; se estiver muito firme, adicione mais 20-30 ml de leite.
  3. Descanso: Cubra a tigela com um pano e deixe descansar em local morno e sem correntes de ar por 25 minutos. Esse tempo é essencial para a ativação do fermento e para que a massa cresça.
  4. Frutas: Enquanto a massa descansa, descasque as maçãs, retire as sementes e corte-as em cubos de aproximadamente 1 cm.
  5. Mistura final: Incorpore os cubos de maçã à massa já crescida.
  6. Fritura: Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio. Com uma colher de sopa, coloque porções da massa na frigideira. Frite por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem douradas.

Dica de ouro: Evite fazer bolinhos muito grossos para que o centro não fique cru enquanto as bordas queimam. A espessura ideal é entre 1,5 e 2 centímetros.

Para garantir a textura fofinha, o uso do leite morno e o tempo rigoroso de descanso da massa são fundamentais.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Mulher
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Mulher
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Casa, Reforma e Imóveis
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Mais populares
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026

A temporada de 2026 propõe a substituição de itens básicos por alternativas dinâmicas, focando em texturas complexas e novos contrastes de estilo.

Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama
Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama
últimos materiais
Voo parabólico revela impacto severo da microgravidade na saúde feminina
O efeito cascata do degelo: como a falta de plantas espalha doenças nos Alpes
São Petersburgo além dos museus: as ruas que revelam a alma da cidade
Como eram os habitantes de uma cidade medieval engolida por um lago?
Da Nang ou Tailândia? O destino vietnamita que evita multidões e custos altos
Deep Earth: seis anomalias gigantes revelam complexidade no núcleo do planeta
China acelera armazenamento de petróleo para enfrentar pressões dos EUA
Por que zerar a dívida pública nominal pode ser prejudicial à economia
O mistério do Grande Hiato: para onde foram bilhões de anos de rocha?
Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.