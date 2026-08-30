Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada

Prepare um café da manhã quente e nutritivo em apenas 10 minutos. Este biscoito de frigideira combina a maciez da maçã com uma casquinha caramelizada, sendo uma alternativa prática aos doces industrializados, sem a necessidade de usar forno.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Творожное печенье с яблоками

Ingredientes

1 copo de aveia em flocos;

2 maçãs;

1 ovo;

0,5 colher de chá de canela;

Uma pitada de sal.

Modo de Preparo

Rale as maçãs no ralo. Misture a maçã ralada com a aveia, o ovo, a canela e o sal. Aqueça uma frigideira com óleo. Coloque a massa na frigideira com a ajuda de uma colher de sopa, moldando pequenas panquecas. Frite até que fiquem douradas dos dois lados.

Detalhes para o resultado perfeito

Controle da umidade: Se as maçãs soltarem muito caldo, esprema o excesso antes de misturá-las aos flocos para que os biscoitos mantenham a forma na frigideira.

Se as maçãs soltarem muito caldo, esprema o excesso antes de misturá-las aos flocos para que os biscoitos mantenham a forma na frigideira. Temperatura do fogo: Mantenha o fogo moderado. Isso garante que a aveia absorva o ovo e o suco da fruta sem que a parte externa queime precocemente.

Mantenha o fogo moderado. Isso garante que a aveia absorva o ovo e o suco da fruta sem que a parte externa queime precocemente. Doçura natural: Utilize maçãs bem maduras e aromáticas. A frutose natural da fruta carameliza no calor, dispensando a adição de açúcar.

Dicas úteis

Se a massa ficar muito líquida, adicione um pouco mais de aveia ou deixe a mistura descansar por 2 a 3 minutos para que os flocos hidratem e encorpem.

O ideal é consumir o prato imediatamente, aproveitando o contraste entre a crocância da borda e a maciez do centro.