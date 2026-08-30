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Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada

Receitas

Prepare um café da manhã quente e nutritivo em apenas 10 minutos. Este biscoito de frigideira combina a maciez da maçã com uma casquinha caramelizada, sendo uma alternativa prática aos doces industrializados, sem a necessidade de usar forno.

Творожное печенье с яблоками
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Творожное печенье с яблоками

Ingredientes

  • 1 copo de aveia em flocos;
  • 2 maçãs;
  • 1 ovo;
  • 0,5 colher de chá de canela;
  • Uma pitada de sal.

Modo de Preparo

  1. Rale as maçãs no ralo.
  2. Misture a maçã ralada com a aveia, o ovo, a canela e o sal.
  3. Aqueça uma frigideira com óleo.
  4. Coloque a massa na frigideira com a ajuda de uma colher de sopa, moldando pequenas panquecas.
  5. Frite até que fiquem douradas dos dois lados.

Detalhes para o resultado perfeito

  • Controle da umidade: Se as maçãs soltarem muito caldo, esprema o excesso antes de misturá-las aos flocos para que os biscoitos mantenham a forma na frigideira.
  • Temperatura do fogo: Mantenha o fogo moderado. Isso garante que a aveia absorva o ovo e o suco da fruta sem que a parte externa queime precocemente.
  • Doçura natural: Utilize maçãs bem maduras e aromáticas. A frutose natural da fruta carameliza no calor, dispensando a adição de açúcar.

Dicas úteis

Se a massa ficar muito líquida, adicione um pouco mais de aveia ou deixe a mistura descansar por 2 a 3 minutos para que os flocos hidratem e encorpem.

O ideal é consumir o prato imediatamente, aproveitando o contraste entre a crocância da borda e a maciez do centro.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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