Biscoito de maçã na frigideira: o segredo para uma casquinha caramelizada

Prepare um café da manhã quente e nutritivo em apenas 10 minutos. Este biscoito de frigideira combina a maciez da maçã com uma casquinha caramelizada, sendo uma alternativa prática aos doces industrializados, sem a necessidade de usar forno.
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Творожное печенье с яблоками
Ingredientes
1 copo de aveia em flocos;
2 maçãs;
1 ovo;
0,5 colher de chá de canela;
Uma pitada de sal.
Modo de Preparo
Rale as maçãs no ralo.
Misture a maçã ralada com a aveia, o ovo, a canela e o sal.
Aqueça uma frigideira com óleo.
Coloque a massa na frigideira com a ajuda de uma colher de sopa, moldando pequenas panquecas.
Frite até que fiquem douradas dos dois lados.
Detalhes para o resultado perfeito
Controle da umidade: Se as maçãs soltarem muito caldo, esprema o excesso antes de misturá-las aos flocos para que os biscoitos mantenham a forma na frigideira.
Temperatura do fogo: Mantenha o fogo moderado. Isso garante que a aveia absorva o ovo e o suco da fruta sem que a parte externa queime precocemente.
Doçura natural: Utilize maçãs bem maduras e aromáticas. A frutose natural da fruta carameliza no calor, dispensando a adição de açúcar.
Dicas úteis
Se a massa ficar muito líquida, adicione um pouco mais de aveia ou deixe a mistura descansar por 2 a 3 minutos para que os flocos hidratem e encorpem.
O ideal é consumir o prato imediatamente, aproveitando o contraste entre a crocância da borda e a maciez do centro.