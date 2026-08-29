Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Bolo de ameixa com canela: como evitar que a massa fique encharcada

Receitas

Este bolo de ameixa aposta no contraste entre a massa amanteigada e a cobertura de frutas que, ao assar, transforma-se em um xarope denso. O toque de limão equilibra o açúcar, enquanto a canela realça o aroma das frutas.

Сливовый пирог
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливовый пирог

Ingredientes

Para a massa:

  • 110g de manteiga sem sal (em temperatura ambiente);
  • 150g de açúcar;
  • 120g de farinha de trigo (peneirada);
  • 2 ovos;
  • 1 colher de chá de fermento em pó;
  • 2 pitadas de sal.

Para a cobertura:

  • 10 ameixas grandes;
  • Suco de limão (para pincelar);
  • 2 colheres de chá de açúcar;
  • Canela em pó.

Modo de Preparo

  1. Prepare a massa: Bata a manteiga amolecida com o açúcar até obter um creme homogêneo. Adicione os ovos e misture bem. Incorpore a farinha peneirada, o fermento e o sal. A massa deve ficar espessa, porém elástica.
  2. Monte o bolo: Unte uma forma e espalhe a massa uniformemente no fundo.
  3. Prepare as frutas: Corte as ameixas ao meio e retire os caroços. Posicione as metades sobre a massa com a parte cortada voltada para cima. Isso mantém o suco dentro da fruta durante o cozimento.
  4. Finalize a cobertura: Regue as ameixas com suco de limão. Misture o açúcar com a canela e polvilhe sobre as frutas.
  5. Asse: Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. O bolo está pronto quando as bordas estiverem douradas e um palito inserido no centro sair seco.
  6. Descanso: Retire do forno e deixe descansar por 15 a 20 minutos antes de servir. Esse tempo permite que a umidade das frutas penetre na massa.

Detalhes para o resultado perfeito

  • Manteiga: Não derreta a manteiga no micro-ondas; ela deve amolecer naturalmente em temperatura ambiente para garantir que a massa cresça e fique aerada.
  • Suco de limão: Essencial para preservar a cor vibrante das ameixas e ajudar na liberação da pectina, criando uma textura similar a uma geleia.
  • Variações: Caso não tenha ameixas, você pode utilizar damascos, pêssegos ou nectarinas firmes, cortados em fatias grossas.
  • Frutas congeladas: Podem ser usadas, desde que totalmente descongeladas e secas com papel toalha para não soltar excesso de água na massa.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Maçã assada no café da manhã: como transformar o mingau de arroz
Receitas e Culinária
Maçã assada no café da manhã: como transformar o mingau de arroz
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Mulher
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Tendências capilares 2026: saúde natural substitui química agressiva
Mulher
Tendências capilares 2026: saúde natural substitui química agressiva
Mais populares
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas

A transição de temperatura no outono exige escolhas precisas para evitar excessos, e as tendências de 2026 trazem soluções baseadas no contraste de texturas.

Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Gorros e toucas para o inverno 2026/27 priorizam volume e proporção
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
últimos materiais
Bolo de ameixa com canela: como evitar que a massa fique encharcada
Região de Kherson implementa escolas para formação de cuidadores de idosos
Sebastopol aumenta salários base de professores para cumprir norma federal
Base biológica da aversão alimentar a insetos é revelada
Parceria cultural aproxima residentes da Chuvashia dos tesouros do Hermitage
Carne de porco com cogumelos: o truque para a carne não soltar água
Apenas um lago em São Petersburgo está apto para banho após fiscalização
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Cera de jojoba apresenta estrutura química similar ao sebo humano
Maçã assada no café da manhã: como transformar o mingau de arroz
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.