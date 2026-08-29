Bolo de ameixa com canela: como evitar que a massa fique encharcada

Este bolo de ameixa aposta no contraste entre a massa amanteigada e a cobertura de frutas que, ao assar, transforma-se em um xarope denso. O toque de limão equilibra o açúcar, enquanto a canela realça o aroma das frutas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливовый пирог

Ingredientes

Para a massa:

110g de manteiga sem sal (em temperatura ambiente);

150g de açúcar;

120g de farinha de trigo (peneirada);

2 ovos;

1 colher de chá de fermento em pó;

2 pitadas de sal.

Para a cobertura:

10 ameixas grandes;

Suco de limão (para pincelar);

2 colheres de chá de açúcar;

Canela em pó.

Modo de Preparo

Prepare a massa: Bata a manteiga amolecida com o açúcar até obter um creme homogêneo. Adicione os ovos e misture bem. Incorpore a farinha peneirada, o fermento e o sal. A massa deve ficar espessa, porém elástica. Monte o bolo: Unte uma forma e espalhe a massa uniformemente no fundo. Prepare as frutas: Corte as ameixas ao meio e retire os caroços. Posicione as metades sobre a massa com a parte cortada voltada para cima. Isso mantém o suco dentro da fruta durante o cozimento. Finalize a cobertura: Regue as ameixas com suco de limão. Misture o açúcar com a canela e polvilhe sobre as frutas. Asse: Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. O bolo está pronto quando as bordas estiverem douradas e um palito inserido no centro sair seco. Descanso: Retire do forno e deixe descansar por 15 a 20 minutos antes de servir. Esse tempo permite que a umidade das frutas penetre na massa.

Detalhes para o resultado perfeito

Manteiga: Não derreta a manteiga no micro-ondas; ela deve amolecer naturalmente em temperatura ambiente para garantir que a massa cresça e fique aerada.

Não derreta a manteiga no micro-ondas; ela deve amolecer naturalmente em temperatura ambiente para garantir que a massa cresça e fique aerada. Suco de limão: Essencial para preservar a cor vibrante das ameixas e ajudar na liberação da pectina, criando uma textura similar a uma geleia.

Essencial para preservar a cor vibrante das ameixas e ajudar na liberação da pectina, criando uma textura similar a uma geleia. Variações: Caso não tenha ameixas, você pode utilizar damascos, pêssegos ou nectarinas firmes, cortados em fatias grossas.

Caso não tenha ameixas, você pode utilizar damascos, pêssegos ou nectarinas firmes, cortados em fatias grossas. Frutas congeladas: Podem ser usadas, desde que totalmente descongeladas e secas com papel toalha para não soltar excesso de água na massa.