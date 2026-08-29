Bolo de ameixa com canela: como evitar que a massa fique encharcada

Este bolo de ameixa aposta no contraste entre a massa amanteigada e a cobertura de frutas que, ao assar, transforma-se em um xarope denso. O toque de limão equilibra o açúcar, enquanto a canela realça o aroma das frutas.
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливовый пирог
Ingredientes
Para a massa:
110g de manteiga sem sal (em temperatura ambiente);
150g de açúcar;
120g de farinha de trigo (peneirada);
2 ovos;
1 colher de chá de fermento em pó;
2 pitadas de sal.
Para a cobertura:
10 ameixas grandes;
Suco de limão (para pincelar);
2 colheres de chá de açúcar;
Canela em pó.
Modo de Preparo
Prepare a massa: Bata a manteiga amolecida com o açúcar até obter um creme homogêneo. Adicione os ovos e misture bem. Incorpore a farinha peneirada, o fermento e o sal. A massa deve ficar espessa, porém elástica.
Monte o bolo: Unte uma forma e espalhe a massa uniformemente no fundo.
Prepare as frutas: Corte as ameixas ao meio e retire os caroços. Posicione as metades sobre a massa com a parte cortada voltada para cima. Isso mantém o suco dentro da fruta durante o cozimento.
Finalize a cobertura: Regue as ameixas com suco de limão. Misture o açúcar com a canela e polvilhe sobre as frutas.
Asse: Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos. O bolo está pronto quando as bordas estiverem douradas e um palito inserido no centro sair seco.
Descanso: Retire do forno e deixe descansar por 15 a 20 minutos antes de servir. Esse tempo permite que a umidade das frutas penetre na massa.
Detalhes para o resultado perfeito
Manteiga: Não derreta a manteiga no micro-ondas; ela deve amolecer naturalmente em temperatura ambiente para garantir que a massa cresça e fique aerada.
Suco de limão: Essencial para preservar a cor vibrante das ameixas e ajudar na liberação da pectina, criando uma textura similar a uma geleia.
Variações: Caso não tenha ameixas, você pode utilizar damascos, pêssegos ou nectarinas firmes, cortados em fatias grossas.
Frutas congeladas: Podem ser usadas, desde que totalmente descongeladas e secas com papel toalha para não soltar excesso de água na massa.