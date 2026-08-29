Carne de porco com cogumelos: o truque para a carne não soltar água

O segredo deste ensopado rústico está na ordem de selagem dos ingredientes e no choque térmico final. A carne permanece suculenta enquanto o queijo forma uma crosta dourada e firme, concentrando o aroma dos cogumelos e dos pimentões.
Corte a carne em fatias finas, pique a cebola e o alho, e corte os pimentões em tiras finas. Em uma frigideira funda, refogue os cogumelos por cerca de 5 minutos. Adicione a cebola e os pimentões, cozinhando por mais 5 minutos. Retire tudo da frigideira e reserve em um prato para liberar espaço para a carne.
Aqueça mais um pouco de óleo na mesma frigideira. Frite a carne em porções, cozinhando por 3 minutos de cada lado em fogo alto para selar os sucos internos. No último minuto, adicione o alho picado para aromatizar.
Dica de ouro: Não encha demais a frigideira. Frite a carne em uma única camada para que ela doure rapidamente em vez de soltar água e cozinhar no próprio vapor.
Retorne os cogumelos e os vegetais reservados para a frigideira com a carne, despejando também todos os sucos que ficaram no prato. Tempere com sal e pimenta. Cubra generosamente com a mistura de mussarela e parmesão.
Leve a frigideira ao forno pré-aquecido na temperatura máxima. Retire assim que o queijo derreter completamente e formar uma crosta dourada. Não deixe passar do ponto para que os vegetais não amoleçam demais.
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