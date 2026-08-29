Carne de porco com cogumelos: o truque para a carne não soltar água

O segredo deste ensopado rústico está na ordem de selagem dos ingredientes e no choque térmico final. A carne permanece suculenta enquanto o queijo forma uma crosta dourada e firme, concentrando o aroma dos cogumelos e dos pimentões.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жаркое из свинины и курицы

Ingredientes

600 g de carne de porco (pescoço ou lombo sem osso);

500 g de cogumelos silvestres;

2 pimentões (um vermelho e um verde);

1 cebola;

2 dentes de alho;

200 g de mussarela;

50 g de parmesão ralado;

2 colheres de sopa de óleo vegetal;

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

1. Base de Vegetais

Corte a carne em fatias finas, pique a cebola e o alho, e corte os pimentões em tiras finas. Em uma frigideira funda, refogue os cogumelos por cerca de 5 minutos. Adicione a cebola e os pimentões, cozinhando por mais 5 minutos. Retire tudo da frigideira e reserve em um prato para liberar espaço para a carne.

2. Selagem da Carne

Aqueça mais um pouco de óleo na mesma frigideira. Frite a carne em porções, cozinhando por 3 minutos de cada lado em fogo alto para selar os sucos internos. No último minuto, adicione o alho picado para aromatizar.

Dica de ouro: Não encha demais a frigideira. Frite a carne em uma única camada para que ela doure rapidamente em vez de soltar água e cozinhar no próprio vapor.

3. Montagem e Forno

Retorne os cogumelos e os vegetais reservados para a frigideira com a carne, despejando também todos os sucos que ficaram no prato. Tempere com sal e pimenta. Cubra generosamente com a mistura de mussarela e parmesão.

Leve a frigideira ao forno pré-aquecido na temperatura máxima. Retire assim que o queijo derreter completamente e formar uma crosta dourada. Não deixe passar do ponto para que os vegetais não amoleçam demais.

Detalhes Importantes

Utensílios: Use uma frigideira de ferro ou de fundo grosso que possa ir ao forno. Ela mantém o calor por mais tempo e preserva a textura do queijo. Se não tiver, transfira a mistura para um refratário antes de gratinar.

Use uma frigideira de ferro ou de fundo grosso que possa ir ao forno. Ela mantém o calor por mais tempo e preserva a textura do queijo. Se não tiver, transfira a mistura para um refratário antes de gratinar. Substituições: Se não encontrar cogumelos silvestres, use champignons, mas adicione uma pitada de cogumelos secos moídos para intensificar o sabor.

Se não encontrar cogumelos silvestres, use champignons, mas adicione uma pitada de cogumelos secos moídos para intensificar o sabor. Técnica: O forno deve estar aberto (sem tampa) para garantir a crocância da camada de queijo.