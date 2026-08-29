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Maçã assada no café da manhã: como transformar o mingau de arroz

Receitas

Transforme o café da manhã com um mingau de arroz cremoso e maçã assada. Esta combinação retira a monotonia do prato tradicional, entregando uma textura aveludada e um toque caramelizado em poucos minutos.

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Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Ingredientes

  • 0,5 xícara de arroz de grão curto (essencial para a consistência cremosa);
  • 2 xícaras de leite;
  • 1 colher de sopa de açúcar;
  • Uma pitada de sal;
  • 1 maçã grande;
  • Manteiga (para finalizar);
  • Canela em pó (opcional).

Modo de Preparo

1. A base de arroz

Leve o leite ao fogo até ferver. Adicione o arroz de grão curto previamente lavado. Cozinhe em fogo bem baixo para que os grãos absorvam o leite uniformemente, garantindo que a estrutura fique macia e cremosa.

Fique atento aos primeiros 10 minutos de cozimento: o arroz deve amolecer, mas sem desmanchar excessivamente.

2. A preparação da maçã

Lave a maçã e remova as sementes. Asse a fruta no forno ou no micro-ondas por 3 a 4 minutos, até que esteja totalmente macia. Retire a casca e amasse a polpa com um garfo para fazer um purê ou corte em cubos pequenos, caso prefira sentir a textura da fruta.

3. Finalização do cozimento

Quando o arroz estiver quase pronto, incorpore a massa de maçã, o açúcar e o sal. Deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo baixo para que os sabores se fundam e o arroz absorva o suco da fruta.

4. Servindo

Distribua o mingau quente em tigelas profundas. Adicione uma fatia de manteiga sobre cada porção para que derreta naturalmente, conferindo aveludado ao prato. Para finalizar, polvilhe canela em pó para realçar a doçura da maçã.

Dicas para o resultado perfeito

  • O tipo de arroz: Não substitua o arroz de grão curto por grãos longos, pois estes resultam em um prato solto, perdendo a cremosidade característica desta receita.
  • Ajuste de textura: Se o mingau engrossar demais durante a etapa final, adicione um pouco de leite quente e misture bem.
  • Substituição do açúcar: Caso opte por usar mel, adicione-o diretamente no prato já servido para preservar suas propriedades.
  • Alternativa ao micro-ondas: Para assar a maçã no forno convencional, utilize a temperatura de 180°C por 15 a 20 minutos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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