Maçã assada no café da manhã: como transformar o mingau de arroz

Transforme o café da manhã com um mingau de arroz cremoso e maçã assada. Esta combinação retira a monotonia do prato tradicional, entregando uma textura aveludada e um toque caramelizado em poucos minutos.
Leve o leite ao fogo até ferver. Adicione o arroz de grão curto previamente lavado. Cozinhe em fogo bem baixo para que os grãos absorvam o leite uniformemente, garantindo que a estrutura fique macia e cremosa.
Fique atento aos primeiros 10 minutos de cozimento: o arroz deve amolecer, mas sem desmanchar excessivamente.
Lave a maçã e remova as sementes. Asse a fruta no forno ou no micro-ondas por 3 a 4 minutos, até que esteja totalmente macia. Retire a casca e amasse a polpa com um garfo para fazer um purê ou corte em cubos pequenos, caso prefira sentir a textura da fruta.
Quando o arroz estiver quase pronto, incorpore a massa de maçã, o açúcar e o sal. Deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo baixo para que os sabores se fundam e o arroz absorva o suco da fruta.
Distribua o mingau quente em tigelas profundas. Adicione uma fatia de manteiga sobre cada porção para que derreta naturalmente, conferindo aveludado ao prato. Para finalizar, polvilhe canela em pó para realçar a doçura da maçã.
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