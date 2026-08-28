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Pelmeni cozidos em água? A substituição do caldo que muda o sabor

Receitas

Para evitar que os pelmeni fiquem secos, o segredo da suculência siberiana está na adição de água gelada ou gelo triturado ao recheio. Durante a cocção, os cristais de gelo derretem, criando um caldo aromático dentro da massa que não escapa para fora.

Сибирские пельмени
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сибирские пельмени

Outro diferencial está na base de cozimento: em vez de água pura, as massas são cozidas em um caldo concentrado de cogumelos silvestres secos, alterando o perfil de sabor do prato.

Preparo da massa e do caldo

O processo começa com os cogumelos secos, que devem ficar de molho por no mínimo uma hora para liberar o aroma e eliminar impurezas. O líquido resultante é coado em peneira fina ou gaze antes de ser misturado à água do cozimento.

Para a massa, misture 600 g de farinha de trigo peneirada com meia colher de chá de sal. Adicione um ovo, 250 ml de água e 2 colheres de sopa de óleo vegetal refinado. Após sovar bem, a massa deve descansar sob um pano por 20 minutos para relaxar o glúten, permitindo que seja aberta em camadas bem finas sem romper.

Montagem do recheio suculento

O recheio siberiano equilibra 250 g de carne bovina magra e 250 g de carne suína mais gordurosa. A cebola é moída junto com as carnes para atuar como agente de umidade. Para garantir a textura, adicione 4 colheres de sopa de água gelada ou gelo picado logo antes de modelar.

Manter a temperatura baixa do recheio impede que a gordura derreta precocemente, garantindo que o suco da carne permaneça retido no interior do pelmeni durante o cozimento.

Técnica de modelagem e cocção

Abra a massa em uma folha fina e corte círculos com 5 a 6 cm de diâmetro. Coloque uma colher de chá de recheio no centro, feche em formato de meia-lua e una as extremidades. Esse formato assegura que a massa cozinhe uniformemente e mantenha a vedação.

O caldo de cogumelos deve ferver com sal por cerca de 40 minutos antes de receber os pelmeni. Após a massa subir à superfície e o caldo voltar a ferver, cozinhe por mais 7 a 10 minutos. Sirva em pratos fundos com o caldo, acompanhado de creme de leite (smetana) e ervas frescas.

Parâmetros de preparo:

  • Rendimento: 8 porções
  • Tempo de preparo: 1h 30min (+ 1h para os cogumelos)
  • Valor calórico por porção: 468,55 kcal
  • Macronutrientes: 24g Proteínas / 22g Gorduras / 43g Carboidratos

Soluções de problemas e dúvidas comuns

Cogumelos congelados: Podem substituir os secos. Não requerem molho prévio; devem ser cozidos diretamente no caldo (preferencialmente após serem refogados para intensificar o sabor).

Espessura da massa: O ideal é entre 1 e 2 mm. Essa medida garante resistência para segurar o caldo, mantendo a delicadeza da textura.

Função do óleo: O óleo vegetal torna a massa elástica e menos aderente, facilitando a abertura de camadas finas sem rasgos.

Conservação: Congelados em camada única sobre uma tábua e depois armazenados em sacos, os pelmeni mantêm a qualidade por até 3 meses.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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