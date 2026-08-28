Bolo de mirtilo sem ovos: o segredo para a massa ficar fofa

Este bolo de mirtilos se destaca por dispensar o uso de ovos, mantendo a massa fofa e com estrutura firme. O resultado é alcançado através da reação entre a nata (smetana) e o fermento, que garante a porosidade da massa, enquanto as frutas permanecem como gotas suculentas e bem definidas.

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Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 8 porções

Ingredientes

150 g de manteiga amolecida

110 g de açúcar

2 colheres de sopa de nata (smetana 20%)

350 g de farinha de trigo

12 g de fermento químico em pó

1 pacote de açúcar baunilha

300 g de mirtilos maduros e firmes

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Preparo

Bata a manteiga amolecida com o açúcar e o açúcar baunilha. Adicione a nata e continue batendo até obter um creme liso, claro e homogêneo. Peneire a farinha junto com o fermento diretamente sobre a mistura de manteiga. Misture até formar uma massa espessa, plástica e aerada. Incorpore os mirtilos à massa. É essencial que as frutas estejam lavadas e completamente secas para não alterar a consistência da massa. Misture delicadamente com uma espátula para não esmagar as bagas. Transfira a massa para uma forma de 30x30 cm forrada com papel manteiga, nivelando a superfície com uma espátula de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos, ou até que as bordas estejam douradas e o bolo tenha crescido. Deixe esfriar levemente na forma e retire com a ajuda do papel manteiga. Polvilhe o açúcar de confeiteiro apenas depois que o bolo estiver totalmente frio.

Detalhes para o resultado perfeito

Secagem das frutas: Seque bem os mirtilos com papel toalha antes de adicioná-los. Frutas úmidas podem soltar líquido excessivo, manchando a massa de cinza ou roxo e comprometendo a definição visual dos frutos.

Estado da manteiga: A manteiga deve estar em temperatura ambiente (amolecida), e nunca derretida. O uso de manteiga líquida altera a estrutura da massa, podendo fazer com que o bolo fique pesado ou murche após sair do forno.