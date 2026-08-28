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Bolo de mirtilo sem ovos: o segredo para a massa ficar fofa

Receitas

Este bolo de mirtilos se destaca por dispensar o uso de ovos, mantendo a massa fofa e com estrutura firme. O resultado é alcançado através da reação entre a nata (smetana) e o fermento, que garante a porosidade da massa, enquanto as frutas permanecem como gotas suculentas e bem definidas.

лимонный кекс
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
лимонный кекс

Tempo de preparo: 60 minutos
Rendimento: 8 porções

Ingredientes

  • 150 g de manteiga amolecida
  • 110 g de açúcar
  • 2 colheres de sopa de nata (smetana 20%)
  • 350 g de farinha de trigo
  • 12 g de fermento químico em pó
  • 1 pacote de açúcar baunilha
  • 300 g de mirtilos maduros e firmes
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Preparo

  1. Bata a manteiga amolecida com o açúcar e o açúcar baunilha. Adicione a nata e continue batendo até obter um creme liso, claro e homogêneo.
  2. Peneire a farinha junto com o fermento diretamente sobre a mistura de manteiga. Misture até formar uma massa espessa, plástica e aerada.
  3. Incorpore os mirtilos à massa. É essencial que as frutas estejam lavadas e completamente secas para não alterar a consistência da massa. Misture delicadamente com uma espátula para não esmagar as bagas.
  4. Transfira a massa para uma forma de 30x30 cm forrada com papel manteiga, nivelando a superfície com uma espátula de silicone.
  5. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos, ou até que as bordas estejam douradas e o bolo tenha crescido.
  6. Deixe esfriar levemente na forma e retire com a ajuda do papel manteiga. Polvilhe o açúcar de confeiteiro apenas depois que o bolo estiver totalmente frio.

Detalhes para o resultado perfeito

Secagem das frutas: Seque bem os mirtilos com papel toalha antes de adicioná-los. Frutas úmidas podem soltar líquido excessivo, manchando a massa de cinza ou roxo e comprometendo a definição visual dos frutos.

Estado da manteiga: A manteiga deve estar em temperatura ambiente (amolecida), e nunca derretida. O uso de manteiga líquida altera a estrutura da massa, podendo fazer com que o bolo fique pesado ou murche após sair do forno.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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