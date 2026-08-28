Caviar de legumes virou purê? O detalhe no preparo que preserva a textura

O maior risco ao preparar caviar de legumes é transformar o prato em um purê homogêneo. Para evitar que a mistura fique aguada ou sem textura, a chave está no controle do tempo de cocção e na sequência de adição dos ingredientes, preservando a integridade do pimentão e da berinjela.

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Ingredientes: Pimentão vermelho, berinjela, tomate, cebola, alho, óleo vegetal refinado, vinagre branco de vinho, açúcar, noz-moscada moída, pimenta-do-reino moída e sal.

Técnica de Preparo:

Corte uniforme: Pique a polpa do pimentão e a berinjela em cubos pequenos e idênticos. O tamanho padronizado garante que todos os pedaços cozinhem ao mesmo tempo, evitando que alguns desmanchem enquanto outros permanecem crus. Selagem inicial: Aqueça o óleo em uma frigideira de fundo grosso. Refogue a berinjela e o pimentão em fogo médio por 10 minutos, mexendo ocasionalmente até dourarem. O uso de uma panela de fundo espesso é fundamental para evitar que os açúcares naturais do pimentão e do tomate queimem durante o processo. Adição escalonada da cebola: Pique a cebola em cubos pequenos ou quartos de rodelas finas. Adicione-a aos legumes e refogue por mais 8 minutos, até que fique translúcida. Base de umidade: Adicione os tomates cortados em cubos pequenos e cozinhe por 6 minutos. O suco liberado pelos tomates cria o molho que envolve os demais ingredientes sem a necessidade de adicionar água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Finalização: Adicione o vinagre e cozinhe por alguns minutos. O alho, picado ou espremido, deve entrar apenas no final; misture e retire a panela do fogo imediatamente.

Dica de Textura e Sabor: Para um resultado mais equilibrado, sirva a conserva fria. O descanso na geladeira permite que a acidez do vinagre e o aroma da noz-moscada se distribuam uniformemente entre os legumes.

Por que a sequência importa: Adicionar os vegetais em intervalos diferentes impede que a cebola e o pimentão virem purê antes que a berinjela atinja o ponto de maciez ideal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.