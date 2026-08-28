Bolo de maçã compacto? O segredo para uma massa leve e aerada
Esta receita de Sharlotka equilibra a massa doce com a acidez natural das maçãs assadas. O segredo para a massa ficar leve e aerada, em vez de compacta, está no batimento rigoroso dos ovos.
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Яблочный пирог
Ingredientes
- Ovos
- Açúcar
- Baunilha
- Canela
- Fermento químico em pó
- Farinha de trigo
- Maçãs
Modo de Preparo
- Bata os ovos e adicione o açúcar. Continue batendo até obter uma espuma clara e volumosa; quanto mais ar a massa incorporar, mais o bolo crescerá.
- Incorpore os secos: adicione a farinha peneirada com o fermento, a canela e a baunilha. Misture delicadamente até a massa ficar homogênea, evitando bater para não perder as bolhas de ar.
- Prepare a forma: unte a forma com óleo para facilitar a retirada e garantir uma crosta dourada nas laterais. Despeje a massa.
- Monte a cobertura: corte as maçãs em fatias finas e disponha-as sobre a massa. Durante o cozimento, as frutas submergem lentamente e liberam o suco.
- Asse: leve ao forno pré-aquecido a 190°C por 30 minutos. O bolo está pronto quando a superfície estiver dourada e um palito inserido saia seco.
Dica de finalização: Sirva a Sharlotka ainda morna, polvilhada com açúcar de confeiteiro para contrastar com o sabor da canela.
Detalhes para o resultado perfeito:
Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.