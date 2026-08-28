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Bolo de maçã compacto? O segredo para uma massa leve e aerada

Receitas

Esta receita de Sharlotka equilibra a massa doce com a acidez natural das maçãs assadas. O segredo para a massa ficar leve e aerada, em vez de compacta, está no batimento rigoroso dos ovos.

Яблочный пирог
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Яблочный пирог

Ingredientes

  • Ovos
  • Açúcar
  • Baunilha
  • Canela
  • Fermento químico em pó
  • Farinha de trigo
  • Maçãs

Modo de Preparo

  1. Bata os ovos e adicione o açúcar. Continue batendo até obter uma espuma clara e volumosa; quanto mais ar a massa incorporar, mais o bolo crescerá.
  2. Incorpore os secos: adicione a farinha peneirada com o fermento, a canela e a baunilha. Misture delicadamente até a massa ficar homogênea, evitando bater para não perder as bolhas de ar.
  3. Prepare a forma: unte a forma com óleo para facilitar a retirada e garantir uma crosta dourada nas laterais. Despeje a massa.
  4. Monte a cobertura: corte as maçãs em fatias finas e disponha-as sobre a massa. Durante o cozimento, as frutas submergem lentamente e liberam o suco.
  5. Asse: leve ao forno pré-aquecido a 190°C por 30 minutos. O bolo está pronto quando a superfície estiver dourada e um palito inserido saia seco.

Dica de finalização: Sirva a Sharlotka ainda morna, polvilhada com açúcar de confeiteiro para contrastar com o sabor da canela.

Detalhes para o resultado perfeito:

  • A peneira na farinha e o uso do fermento, aliados aos ovos bem batidos, garantem a porosidade da massa, impedindo que ela murche após sair do forno.
  • Para uma distribuição uniforme, corte as maçãs em fatias bem finas; isso cria uma camada densa que se transforma em uma cobertura suculenta após assar.

    Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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