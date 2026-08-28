Marmelada de pêssego: o segredo para a textura firme e elástica

Este marmelada de pêssego natural preserva o sabor intenso da fruta com uma textura firme e elástica, obtida através do uso do ágar-ágar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Домашний мармелад на агар-агаре

Tempo de preparo: 40 minutos (+ tempo de resfriamento)

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Pêssegos frescos: 600 g

Água: 150 ml

Ágar-ágar: 9 g (aprox. 3 colheres de chá)

Açúcar: 60 g (3 colheres de sopa)

Modo de preparo

Base: Lave e seque os pêssegos. Retire os caroços e corte a polpa em fatias médias. Utilize frutas maduras e macias para garantir mais aroma e pectina natural. Cozimento: Coloque os pêssegos em uma panela de fundo grosso com 100 ml de água e o açúcar. Leve ao fogo médio até ferver, depois reduza para o fogo mínimo e cozinhe por 10 a 12 minutos, ou até que as frutas amoleçam. Textura: Bata a massa com um mixer de mão até obter um purê homogêneo. Para eliminar fibras e pedaços de casca, passe o purê por uma peneira metálica fina. Estabilização: Dissolva o ágar-ágar nos 50 ml de água restantes. Adicione essa mistura ao purê de pêssego e mexa bem com um batedor (fouet). Cozinhe em fogo baixo por mais 5 minutos, mexendo constantemente. Moldagem: Despeje a massa quente em formas de silicone. Bata as formas levemente na bancada para eliminar bolhas de ar. Deixe esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por 2 a 3 horas até firmar completamente.

Detalhes importantes: Se os pêssegos estiverem mais firmes ou menos maduros, cozinhe a fruta por mais 5 minutos e adicione uma colher de sopa de suco de limão para realçar o sabor e auxiliar na consistência.