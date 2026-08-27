Passo a passo para preparar e conservar figos secos por 12 meses

O segredo para evitar que o figo seco se torne uma casca dura e seca está no branqueamento inicial. Esse breve cozimento sob tampa prepara a casca para a evaporação da água e altera a estrutura da polpa, resultando em frutos com a textura de gomas de mascar ou marmelada.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Инжир на деревянной поверхности

Ingredientes

Figos maduros (que mantenham a forma)

100 ml de água

Modo de preparo

Selecione frutos maduros. Evite os excessivamente firmes ou os supermaduros e macios, que são mais indicados para geleias e recheios de massas. Lave os figos em abundância. Coloque-os em uma panela ou caldeirão, adicione 100 ml de água fria e leve ao fogo médio. Cozinhe os frutos tampados por cerca de 7 minutos após a fervura. Monitore para que a casca não rompa, pois isso comprometeria a estrutura durante a secagem. Escolha um dos métodos de desidratação abaixo:

Métodos de secagem: Ao sol: Disponha os frutos ainda quentes em uma única camada sobre bandejas de malha metálica em local ventilado. Vire-os diariamente. À noite, cubra com filme plástico ou rede de tecido para protegê-los do orvalho.

Disponha os frutos ainda quentes em uma única camada sobre bandejas de malha metálica em local ventilado. Vire-os diariamente. À noite, cubra com filme plástico ou rede de tecido para protegê-los do orvalho. No desidratador: Distribua os figos nas grades do aparelho. Ajuste a temperatura entre 55°C e 60°C. Troque a posição das bandejas periodicamente para garantir a secagem uniforme. O processo pode levar até 2 dias.

Distribua os figos nas grades do aparelho. Ajuste a temperatura entre 55°C e 60°C. Troque a posição das bandejas periodicamente para garantir a secagem uniforme. O processo pode levar até 2 dias. No forno: Utilize a função de convecção a 60-65°C. Coloque uma toalha dobrada na fresta da porta para facilitar a saída do vapor. Distribua os frutos em assadeiras e troque a posição delas a cada 3 ou 4 horas.

Técnica: O branqueamento amacia os tecidos do fruto e aumenta a permeabilidade para a saída da água. Isso impede que a casca enrugue excessivamente e preserva a consistência interna macia.

O figo seco pode ser armazenado em armários de cozinha por até 12 meses.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.