Passo a passo para preparar e conservar figos secos por 12 meses

O segredo para evitar que o figo seco se torne uma casca dura e seca está no branqueamento inicial. Esse breve cozimento sob tampa prepara a casca para a evaporação da água e altera a estrutura da polpa, resultando em frutos com a textura de gomas de mascar ou marmelada.
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Инжир на деревянной поверхности
Ingredientes
Figos maduros (que mantenham a forma)
100 ml de água
Modo de preparo
Selecione frutos maduros. Evite os excessivamente firmes ou os supermaduros e macios, que são mais indicados para geleias e recheios de massas.
Lave os figos em abundância. Coloque-os em uma panela ou caldeirão, adicione 100 ml de água fria e leve ao fogo médio.
Cozinhe os frutos tampados por cerca de 7 minutos após a fervura. Monitore para que a casca não rompa, pois isso comprometeria a estrutura durante a secagem.
Escolha um dos métodos de desidratação abaixo:
Métodos de secagem:
Ao sol: Disponha os frutos ainda quentes em uma única camada sobre bandejas de malha metálica em local ventilado. Vire-os diariamente. À noite, cubra com filme plástico ou rede de tecido para protegê-los do orvalho.
No desidratador: Distribua os figos nas grades do aparelho. Ajuste a temperatura entre 55°C e 60°C. Troque a posição das bandejas periodicamente para garantir a secagem uniforme. O processo pode levar até 2 dias.
No forno: Utilize a função de convecção a 60-65°C. Coloque uma toalha dobrada na fresta da porta para facilitar a saída do vapor. Distribua os frutos em assadeiras e troque a posição delas a cada 3 ou 4 horas.
Técnica: O branqueamento amacia os tecidos do fruto e aumenta a permeabilidade para a saída da água. Isso impede que a casca enrugue excessivamente e preserva a consistência interna macia.
O figo seco pode ser armazenado em armários de cozinha por até 12 meses.