O bacalhau mais tenro em molho cremoso: segredo do gratinado de peixe com batatas farinhentas

O gratinado de peixe combina a textura delicada dо bacalhau com a sustentação da batata, unidos por um molho cremoso de limão e ervas que penetra nas camadas durante longo cozimento no forno.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Треска на пюре

Ingredientes

Creme de leite fresco — 600 ml

Alho — 3 dentes

Alecrim — 1/2 colher (chá)

Tomilho — 1 colher (chá)

Limão (suco e raspas) — 1 unidade

Manteiga — 25 g

Cebola — 1 unidade

Verduras (cavolo nero ou espinafre) — 200 g

Batata (variedade farinhenta) — 750 g

Bacalhau (filé) — 200 g

Endro — 3 ramos

Parmesão — 150 g

Sal — a gosto

Pimenta-preta — a gosto

Modo de preparo

Aqueça o creme de leite em fogo levemente abaixo do médio. Junte o alho picado, alecrim, tomilho, suco e raspas de limão. Tempere com sal e pimenta. Deixe ferver em fogo baixo por 10 minutos para que as especiarias se abram e o creme absorva o aroma cítrico. Derreta a manteiga numa frigideira em fogo médio. Refogue a cebola picada por 4–5 minutos até ficar macia e translúcida. Adicione as verduras picadas (cavolo nero ou espinafre) e cozinhe por mais alguns minutos. As verduras devem “murchar”, reduzir de volume e escurecer. Monte as camadas num refratário. No fundo, disponha metade da batata cortada em quartos. Cubra com a cebola refogada, depois a camada de verduras e os pedaços de filé de bacalhau. Finalize com a batata restante. Polvilhe parmesão ralado e endro picado. Asse a 170 °C durante 1 hora e 45 minutos. Nesse tempo a batata fica macia e a crosta de queijo adquire cor dourada.

Nota culinária: use batatas de variedade farinhenta. Elas absorvem mais rápido o molho cremoso e ficam mais tenras, criando contraste agradável com os pedaços densos de peixe.

Técnica: a chef de cozinha institucional a chef de cozinha institucional Liudmila Kravtsova observa que, ao preparar vegetais para gratinados, o corte o mais uniforme possível garante que as camadas assem por igual, evitando batata crua sob queijo já queimado.

O cozimento prolongado a temperatura moderada, combinado com grande volume de creme, permite que o peixe permaneça suculento enquanto a batata se impregna dos sucos dos vegetais e do aroma das ervas sem evaporação excessiva de umidade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.