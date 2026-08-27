Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O bacalhau mais tenro em molho cremoso: segredo do gratinado de peixe com batatas farinhentas

Receitas

O gratinado de peixe combina a textura delicada dо bacalhau com a sustentação da batata, unidos por um molho cremoso de limão e ervas que penetra nas camadas durante longo cozimento no forno.

Треска на пюре
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Треска на пюре

Ingredientes

  • Creme de leite fresco — 600 ml
  • Alho — 3 dentes
  • Alecrim — 1/2 colher (chá)
  • Tomilho — 1 colher (chá)
  • Limão (suco e raspas) — 1 unidade
  • Manteiga — 25 g
  • Cebola — 1 unidade
  • Verduras (cavolo nero ou espinafre) — 200 g
  • Batata (variedade farinhenta) — 750 g
  • Bacalhau (filé) — 200 g
  • Endro — 3 ramos
  • Parmesão — 150 g
  • Sal — a gosto
  • Pimenta-preta — a gosto

Modo de preparo

  1. Aqueça o creme de leite em fogo levemente abaixo do médio. Junte o alho picado, alecrim, tomilho, suco e raspas de limão. Tempere com sal e pimenta. Deixe ferver em fogo baixo por 10 minutos para que as especiarias se abram e o creme absorva o aroma cítrico.
  2. Derreta a manteiga numa frigideira em fogo médio. Refogue a cebola picada por 4–5 minutos até ficar macia e translúcida. Adicione as verduras picadas (cavolo nero ou espinafre) e cozinhe por mais alguns minutos. As verduras devem “murchar”, reduzir de volume e escurecer.
  3. Monte as camadas num refratário. No fundo, disponha metade da batata cortada em quartos. Cubra com a cebola refogada, depois a camada de verduras e os pedaços de filé de bacalhau. Finalize com a batata restante. Polvilhe parmesão ralado e endro picado.
  4. Asse a 170 °C durante 1 hora e 45 minutos. Nesse tempo a batata fica macia e a crosta de queijo adquire cor dourada.
Nota culinária: use batatas de variedade farinhenta. Elas absorvem mais rápido o molho cremoso e ficam mais tenras, criando contraste agradável com os pedaços densos de peixe.
Técnica: a chef de cozinha institucional Liudmila Kravtsova observa que, ao preparar vegetais para gratinados, o corte o mais uniforme possível garante que as camadas assem por igual, evitando batata crua sob queijo já queimado.

O cozimento prolongado a temperatura moderada, combinado com grande volume de creme, permite que o peixe permaneça suculento enquanto a batata se impregna dos sucos dos vegetais e do aroma das ervas sem evaporação excessiva de umidade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Mulher
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Tendência de saltos cônicos aparece em coleções de luxo e botins
Mulher
Tendência de saltos cônicos aparece em coleções de luxo e botins
Mais populares
Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente

A disposição de itens em um ambiente vai além da estética, influenciando diretamente a percepção de ordem e o estado psicológico de quem habita o espaço.

Especialistas analisam como a decoração e a organização influenciam o ambiente
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Tendência de beleza para 2026 aposta no tom menta para renovar a expressão facial
Como montar um visual de outono com cinco itens básicos de malha
Bermudas com botas são a tendência central para o outono de 2026
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Especialistas explicam técnica para recuperar fibras amassadas em tapetes e carpetes
O fim da era do jeans rígido traz a ascensão da seda e do couro
Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados
Tendências de outono-inverno 2026/27 trazem coletes de tricô texturizados
últimos materiais
Sem estresse: técnica de renovação superficial de solo para plantas ornamentais em vasos
O bacalhau mais tenro em molho cremoso: segredo do gratinado de peixe com batatas farinhentas
Ministério das Relações Exteriores da Rússia alerta Reino Unido sobre alvos militares
Eclipse lunar parcial deixará a Lua com tom avermelhado na Europa
Suco de tomate caseiro denso depende de técnica de evaporação
Especialistas orientam sobre o uso e manutenção de plantas-véu no jardim
Mercúrio é o enigma mais difícil de alcançar no Sistema Solar
Saia midaxi e tons de vermelho são tendências para mães em eventos escolares
Atlântida russa: vestígios de civilização soviética são preservados no fundo de reservatório
Rússia define prazo para 5G em metrópoles
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.