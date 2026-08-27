O segredo para o fígado de frango não ficar seco ou rígido

O segredo para evitar que o fígado de frango fique seco ou rígido está na combinação de manteiga e amido. O amido atua como um estabilizador, transformando a nata em um molho aveludado e denso que envolve cada pedaço, eliminando a necessidade de óleos vegetais e preservando a suculência do prato.
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куриная печень
Ingredientes
400 g de fígado de frango;
200 g de nata (smetana);
70 g de manteiga;
1 colher (sopa) de amido;
Cebola (cortada em meias-luas);
1 dente de alho;
Khmeli-suneli;
Sal e pimenta a gosto;
50–70 ml de água quente (opcional, para ajuste de consistência).
Ingrediente
Papel no prato
Recomendação
Fígado de frango
Produto principal
Secar antes de fritar
Amido
Estabilizador do molho
Misturar com a nata fria
Manteiga
Base gordurosa
Não substituir por margarina
Modo de preparo
Limpe cuidadosamente o fígado, removendo películas e vasos sanguíneos. Seque os pedaços com papel toalha para evitar que o produto cozinhe no próprio suco e perca a maciez.
Misture a nata com o amido antes de levar ao fogo para evitar que o molho se separe durante o aquecimento.
Aqueça uma frigideira com metade da manteiga e frite o fígado em fogo alto por 3 a 4 minutos, apenas até obter um leve dourado superficial.
Adicione a manteiga restante e a cebola. Refogue até que a cebola fique macia e transparente.
Despeje a mistura de nata e amido na frigideira. Se o molho estiver excessivamente denso, adicione 50–70 ml de água quente.
Assim que o molho ferver, reduza o fogo para o mínimo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por 5 a 7 minutos.
Adicione o sal e a pimenta apenas um minuto antes de desligar o fogo.
Atenção: O tempo total de processamento térmico não deve ultrapassar 15 minutos. O calor prolongado destrói as fibras delicadas do fígado, tornando-o seco.
O prato deve ser servido imediatamente, preferencialmente com purê de batatas ou arroz solto, pois o molho engrossa durante o resfriamento.
Dica de seleção: "Ao escolher o fígado, observe a cor: deve ser uniforme, marrom-escuro, sem tons amarelados ou manchas", explica a consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova.
"O principal erro é salgar o fígado no início. O sal retira a umidade e o produto inevitavelmente fica com textura borrachosa. Se adicioná-lo quase ao fim, a estrutura permanecerá ideal", ressaltou a cozinheira Lyudmila Kravtsova.
Perguntas Frequentes
É possível substituir o fígado de frango por fígado bovino? Sim, porém o fígado bovino deve ser cortado em tiras finas e deixado de molho no leite previamente para remover a rigidez e o amargor.
O que usar no lugar do amido? Pode-se usar farinha de trigo, mas é recomendado tostá-la levemente em uma frigideira seca até dourar antes de misturá-la à nata.
Como armazenar a receita? O prato pode ser guardado na geladeira por até dois dias em recipiente fechado. Ao reaquecer, adicione um pouco de água ou leite para ajustar a consistência do molho.