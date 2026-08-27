O segredo para o fígado de frango não ficar seco ou rígido

O segredo para evitar que o fígado de frango fique seco ou rígido está na combinação de manteiga e amido. O amido atua como um estabilizador, transformando a nata em um molho aveludado e denso que envolve cada pedaço, eliminando a necessidade de óleos vegetais e preservando a suculência do prato.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain куриная печень

Ingredientes

400 g de fígado de frango;

200 g de nata (smetana);

70 g de manteiga;

1 colher (sopa) de amido;

Cebola (cortada em meias-luas);

1 dente de alho;

Khmeli-suneli;

Sal e pimenta a gosto;

50–70 ml de água quente (opcional, para ajuste de consistência).

Ingrediente Papel no prato Recomendação Fígado de frango Produto principal Secar antes de fritar Amido Estabilizador do molho Misturar com a nata fria Manteiga Base gordurosa Não substituir por margarina

Modo de preparo

Limpe cuidadosamente o fígado, removendo películas e vasos sanguíneos. Seque os pedaços com papel toalha para evitar que o produto cozinhe no próprio suco e perca a maciez. Misture a nata com o amido antes de levar ao fogo para evitar que o molho se separe durante o aquecimento. Aqueça uma frigideira com metade da manteiga e frite o fígado em fogo alto por 3 a 4 minutos, apenas até obter um leve dourado superficial. Adicione a manteiga restante e a cebola. Refogue até que a cebola fique macia e transparente. Despeje a mistura de nata e amido na frigideira. Se o molho estiver excessivamente denso, adicione 50–70 ml de água quente. Assim que o molho ferver, reduza o fogo para o mínimo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por 5 a 7 minutos. Adicione o sal e a pimenta apenas um minuto antes de desligar o fogo.

Atenção: O tempo total de processamento térmico não deve ultrapassar 15 minutos. O calor prolongado destrói as fibras delicadas do fígado, tornando-o seco.

O prato deve ser servido imediatamente, preferencialmente com purê de batatas ou arroz solto, pois o molho engrossa durante o resfriamento.

Dica de seleção: "Ao escolher o fígado, observe a cor: deve ser uniforme, marrom-escuro, sem tons amarelados ou manchas", explica a consultora de alimentação doméstica "Ao escolher o fígado, observe a cor: deve ser uniforme, marrom-escuro, sem tons amarelados ou manchas", explica a consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova

"O principal erro é salgar o fígado no início. O sal retira a umidade e o produto inevitavelmente fica com textura borrachosa. Se adicioná-lo quase ao fim, a estrutura permanecerá ideal", ressaltou a cozinheira Lyudmila Kravtsova

Perguntas Frequentes

É possível substituir o fígado de frango por fígado bovino?

Sim, porém o fígado bovino deve ser cortado em tiras finas e deixado de molho no leite previamente para remover a rigidez e o amargor.

O que usar no lugar do amido?

Pode-se usar farinha de trigo, mas é recomendado tostá-la levemente em uma frigideira seca até dourar antes de misturá-la à nata.

Como armazenar a receita?

O prato pode ser guardado na geladeira por até dois dias em recipiente fechado. Ao reaquecer, adicione um pouco de água ou leite para ajustar a consistência do molho.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.