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O segredo para o fígado de frango não ficar seco ou rígido

Receitas

O segredo para evitar que o fígado de frango fique seco ou rígido está na combinação de manteiga e amido. O amido atua como um estabilizador, transformando a nata em um molho aveludado e denso que envolve cada pedaço, eliminando a necessidade de óleos vegetais e preservando a suculência do prato.

куриная печень
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
куриная печень

Ingredientes

  • 400 g de fígado de frango;
  • 200 g de nata (smetana);
  • 70 g de manteiga;
  • 1 colher (sopa) de amido;
  • Cebola (cortada em meias-luas);
  • 1 dente de alho;
  • Khmeli-suneli;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • 50–70 ml de água quente (opcional, para ajuste de consistência).
Ingrediente Papel no prato Recomendação
Fígado de frango Produto principal Secar antes de fritar
Amido Estabilizador do molho Misturar com a nata fria
Manteiga Base gordurosa Não substituir por margarina

Modo de preparo

  1. Limpe cuidadosamente o fígado, removendo películas e vasos sanguíneos. Seque os pedaços com papel toalha para evitar que o produto cozinhe no próprio suco e perca a maciez.
  2. Misture a nata com o amido antes de levar ao fogo para evitar que o molho se separe durante o aquecimento.
  3. Aqueça uma frigideira com metade da manteiga e frite o fígado em fogo alto por 3 a 4 minutos, apenas até obter um leve dourado superficial.
  4. Adicione a manteiga restante e a cebola. Refogue até que a cebola fique macia e transparente.
  5. Despeje a mistura de nata e amido na frigideira. Se o molho estiver excessivamente denso, adicione 50–70 ml de água quente.
  6. Assim que o molho ferver, reduza o fogo para o mínimo, tampe a frigideira e deixe cozinhar por 5 a 7 minutos.
  7. Adicione o sal e a pimenta apenas um minuto antes de desligar o fogo.
Atenção: O tempo total de processamento térmico não deve ultrapassar 15 minutos. O calor prolongado destrói as fibras delicadas do fígado, tornando-o seco.

O prato deve ser servido imediatamente, preferencialmente com purê de batatas ou arroz solto, pois o molho engrossa durante o resfriamento.

Dica de seleção: "Ao escolher o fígado, observe a cor: deve ser uniforme, marrom-escuro, sem tons amarelados ou manchas", explica a consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova.
"O principal erro é salgar o fígado no início. O sal retira a umidade e o produto inevitavelmente fica com textura borrachosa. Se adicioná-lo quase ao fim, a estrutura permanecerá ideal", ressaltou a cozinheira Lyudmila Kravtsova.

Perguntas Frequentes

É possível substituir o fígado de frango por fígado bovino?
Sim, porém o fígado bovino deve ser cortado em tiras finas e deixado de molho no leite previamente para remover a rigidez e o amargor.

O que usar no lugar do amido?
Pode-se usar farinha de trigo, mas é recomendado tostá-la levemente em uma frigideira seca até dourar antes de misturá-la à nata.

Como armazenar a receita?
O prato pode ser guardado na geladeira por até dois dias em recipiente fechado. Ao reaquecer, adicione um pouco de água ou leite para ajustar a consistência do molho.

Leia também:
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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