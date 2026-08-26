Texturas que desafiam a lógica culinária: a sobremesa gelada que rompe com os padrões tradicionais

O diferencial desta sopa doce está no contraste entre o calor das especiarias e a refrescância do creme, resultando em uma textura densa e envolvente que lembra um mingau espesso, mas com a sustentação do leite e da gelatina.

Photo: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фруктовый суп

Ingredientes

100 g de frutas secas (passas, damascos e ameixas)

1 colher (chá) de canela

1 colher (chá) de gengibre em pó

100 ml de água

200 ml de leite

2 colheres (sopa) de açúcar (ou a gosto)

1 colher (chá) de gelatina

100 ml de creme de leite

1 maçã (para servir)

Modo de preparo

Lave as frutas secas, cubra com a água e leve ao fogo até ferver. Reduza a chama e cozinhe por 15 minutos, até que os frutos amoleçam e liberem a cor na água. Adicione a canela e o gengibre. Misture e cozinhe por mais 5 minutos para liberar o aroma das especiarias. Em um recipiente separado, dissolva a gelatina em água fria. Adicione o leite e o açúcar, mexendo bem até que todos os componentes estejam completamente dissolvidos. Despeje a mistura de leite no caldo de frutas ainda quente. Mexa vigorosamente até obter uma massa homogênea. Adicione o creme de leite, misture novamente e leve ao fogo. Retire a panela do fogo imediatamente após a fervura para evitar que o leite cozinhe demais. Deixe a sopa esfriar até a temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por 2 horas para estabilizar a textura. Na hora de servir, corte a maçã em fatias frescas e decore o prato.

Dica de serviço: Para realçar a diferença de temperaturas e suavizar a picância do gengibre, sirva a sopa com uma colher extra de creme de leite frio ou sour cream diretamente no prato.

A combinação de gelatina e creme de leite transforma o caldo de frutas em uma sobremesa densa, onde o creme neutraliza a acidez das frutas, equilibrando o sabor.

A cozinheira Lyudmila Kravtsova ressalta que, ao adicionar os laticínios à massa fervente, é fundamental mexer constantemente para evitar que o leite se separe e garantir que a sopa permaneça lisa.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.