Mini cheesecakes de cereja com base de ricota e recheio cremoso

O equilíbrio entre a textura aveludada do queijo e a acidez das cerejas define estes mini cheesecakes. O ponto central da receita é o resfriamento prévio da base de ricota (ou queijo cottage) e o uso de cream cheese, que garante a densidade e o sabor cremoso do doce.

Photo: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мини-чизкейк с белой глазурью

Ingredientes

Base de queijo

400 g de queijo cottage ou ricota (9% de gordura)

3 gemas

3 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de sêmola de trigo (manka)

1 embalagem de baunilha

Recheio cremoso

250 g de cream cheese

2 gemas

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de sêmola de trigo (manka)

Baunilha

1 pitada de sal

Finalização

250 g de cerejas

Modo de preparo

Prepare a base misturando o queijo, 3 gemas, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sêmola e a baunilha. Bata com um mixer de mão até obter uma massa completamente homogênea. Leve a massa à geladeira por 30 minutos. Este tempo é essencial para que a sêmola hidrate e a base ganhe a estrutura necessária para a modelagem. Prepare o recheio batendo com um batedor (fouet) o cream cheese com as 2 gemas restantes, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sêmola, baunilha e sal, até que a massa fique aerada e com consistência de creme espesso. Unte as forminhas com óleo para facilitar a remoção posterior. Com a base de queijo resfriada, forme pequenas bolas, coloque-as nas forminhas e pressione com os dedos para criar um espaço central (formato de cestinha). Preencha o centro com o creme de cream cheese. Coloque metades de cerejas por cima, removendo o excesso de suco das frutas antes de posicioná-las. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 15 minutos, até que as bordas estejam douradas. O centro deve permanecer levemente instável (balançando) para garantir a maciez após o resfriamento. Deixe descansar na geladeira por, no mínimo, duas horas antes de servir para a estabilização completa do recheio.

Dicas de especialistas: A confeiteira Olga Efimova alerta que negligenciar o tempo de resfriamento da base pode resultar em uma textura granulosa. Já a cozinheira Lyudmila Kravtsova sugere modelar as bordas com as mãos úmidas para evitar que a massa grude nos dedos.

Observações importantes: Queijo: Recomenda-se o uso de queijo com 9% de gordura; versões desnatadas podem deixar o doce excessivamente denso.

Recomenda-se o uso de queijo com 9% de gordura; versões desnatadas podem deixar o doce excessivamente denso. Substituições: A cereja pode ser substituída por outras frutas ácidas, como groselha ou cranberry, desde que sejam retiradas as sementes e a umidade excessiva.

A cereja pode ser substituída por outras frutas ácidas, como groselha ou cranberry, desde que sejam retiradas as sementes e a umidade excessiva. Aproveitamento: As claras sobradas podem ser utilizadas em omeletes, merengues ou massas de pão de ló.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.