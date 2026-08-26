Mini cheesecakes de cereja com base de ricota e recheio cremoso

O equilíbrio entre a textura aveludada do queijo e a acidez das cerejas define estes mini cheesecakes. O ponto central da receita é o resfriamento prévio da base de ricota (ou queijo cottage) e o uso de cream cheese, que garante a densidade e o sabor cremoso do doce.
Photo: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мини-чизкейк с белой глазурью
Ingredientes
Base de queijo
400 g de queijo cottage ou ricota (9% de gordura)
3 gemas
3 colheres (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de sêmola de trigo (manka)
1 embalagem de baunilha
Recheio cremoso
250 g de cream cheese
2 gemas
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de sêmola de trigo (manka)
Baunilha
1 pitada de sal
Finalização
250 g de cerejas
Modo de preparo
Prepare a base misturando o queijo, 3 gemas, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sêmola e a baunilha. Bata com um mixer de mão até obter uma massa completamente homogênea.
Leve a massa à geladeira por 30 minutos. Este tempo é essencial para que a sêmola hidrate e a base ganhe a estrutura necessária para a modelagem.
Prepare o recheio batendo com um batedor (fouet) o cream cheese com as 2 gemas restantes, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sêmola, baunilha e sal, até que a massa fique aerada e com consistência de creme espesso.
Unte as forminhas com óleo para facilitar a remoção posterior.
Com a base de queijo resfriada, forme pequenas bolas, coloque-as nas forminhas e pressione com os dedos para criar um espaço central (formato de cestinha).
Preencha o centro com o creme de cream cheese.
Coloque metades de cerejas por cima, removendo o excesso de suco das frutas antes de posicioná-las.
Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 15 minutos, até que as bordas estejam douradas. O centro deve permanecer levemente instável (balançando) para garantir a maciez após o resfriamento.
Deixe descansar na geladeira por, no mínimo, duas horas antes de servir para a estabilização completa do recheio.
Dicas de especialistas:
A confeiteira Olga Efimova alerta que negligenciar o tempo de resfriamento da base pode resultar em uma textura granulosa. Já a cozinheira Lyudmila Kravtsova sugere modelar as bordas com as mãos úmidas para evitar que a massa grude nos dedos.
Observações importantes:
Queijo: Recomenda-se o uso de queijo com 9% de gordura; versões desnatadas podem deixar o doce excessivamente denso.
Substituições: A cereja pode ser substituída por outras frutas ácidas, como groselha ou cranberry, desde que sejam retiradas as sementes e a umidade excessiva.
Aproveitamento: As claras sobradas podem ser utilizadas em omeletes, merengues ou massas de pão de ló.