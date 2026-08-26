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Mini cheesecakes de cereja com base de ricota e recheio cremoso

Receitas

O equilíbrio entre a textura aveludada do queijo e a acidez das cerejas define estes mini cheesecakes. O ponto central da receita é o resfriamento prévio da base de ricota (ou queijo cottage) e o uso de cream cheese, que garante a densidade e o sabor cremoso do doce.

Мини-чизкейк с белой глазурью
Photo: Pravda.ru by Ольга Ефимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мини-чизкейк с белой глазурью

Ingredientes

Base de queijo

  • 400 g de queijo cottage ou ricota (9% de gordura)
  • 3 gemas
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de sêmola de trigo (manka)
  • 1 embalagem de baunilha

Recheio cremoso

  • 250 g de cream cheese
  • 2 gemas
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de sêmola de trigo (manka)
  • Baunilha
  • 1 pitada de sal

Finalização

  • 250 g de cerejas

Modo de preparo

  1. Prepare a base misturando o queijo, 3 gemas, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sêmola e a baunilha. Bata com um mixer de mão até obter uma massa completamente homogênea.
  2. Leve a massa à geladeira por 30 minutos. Este tempo é essencial para que a sêmola hidrate e a base ganhe a estrutura necessária para a modelagem.
  3. Prepare o recheio batendo com um batedor (fouet) o cream cheese com as 2 gemas restantes, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sêmola, baunilha e sal, até que a massa fique aerada e com consistência de creme espesso.
  4. Unte as forminhas com óleo para facilitar a remoção posterior.
  5. Com a base de queijo resfriada, forme pequenas bolas, coloque-as nas forminhas e pressione com os dedos para criar um espaço central (formato de cestinha).
  6. Preencha o centro com o creme de cream cheese.
  7. Coloque metades de cerejas por cima, removendo o excesso de suco das frutas antes de posicioná-las.
  8. Asse em forno pré-aquecido a 180 °C por 15 minutos, até que as bordas estejam douradas. O centro deve permanecer levemente instável (balançando) para garantir a maciez após o resfriamento.
  9. Deixe descansar na geladeira por, no mínimo, duas horas antes de servir para a estabilização completa do recheio.
Dicas de especialistas:

A confeiteira Olga Efimova alerta que negligenciar o tempo de resfriamento da base pode resultar em uma textura granulosa. Já a cozinheira Lyudmila Kravtsova sugere modelar as bordas com as mãos úmidas para evitar que a massa grude nos dedos.

Observações importantes:
  • Queijo: Recomenda-se o uso de queijo com 9% de gordura; versões desnatadas podem deixar o doce excessivamente denso.
  • Substituições: A cereja pode ser substituída por outras frutas ácidas, como groselha ou cranberry, desde que sejam retiradas as sementes e a umidade excessiva.
  • Aproveitamento: As claras sobradas podem ser utilizadas em omeletes, merengues ou massas de pão de ló.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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