O detalhe no preparo da massa que evita que o bolo Praga esfarele

O segredo para um bolo russo "Praga" (batizadо em homenagem à capital da República Tcheca) caseiro perfeito está na paciência: a massa do biscoito deve descansar por pelo menos uma noite. Esse processo evita que o bolo esfarele ao ser cortado e garante que a calda de molho seja distribuída de forma uniforme por todas as camadas.
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торт "Прага"
Diferente das versões industriais, que costumam utilizar cremes amanteigados pesados, esta receita aposta no equilíbrio entre leite condensado e cacau. Um ponto crítico para a textura é a incorporação da farinha: ela deve ser feita manualmente, sem o uso de batedeira, para preservar a aeração da massa sem a necessidade de excesso de fermento.
Ingredientes
Massa (Biscoito)
8 ovos
200 g de açúcar
140 g de farinha de trigo
40 g de cacau em pó
1 colher (chá) de fermento em pó
Vanilina (a gosto)
Creme
220 g de manteiga (em temperatura ambiente)
350 g de leite condensado (reservando 3 colheres de sopa para a cobertura)
20 g de cacau em pó
Calda de Molho (Propitka)
100 ml de água
50 g de açúcar
1 colher (sopa) de conhaque
Cobertura (Glacê)
30 g de cacau em pó
60 g de açúcar
30 ml de leite
Leite condensado (as 3 colheres de sopa reservadas)
50 g de manteiga
Modo de preparo
Bata os ovos com o açúcar por 8 a 10 minutos, até que a massa dobre de volume e adquira uma cor quase branca.
Peneire a farinha, o cacau, o fermento e a vanilina. Adicione a mistura seca aos ovos batidos utilizando uma espátula larga.
Misture com movimentos suaves, de baixo para cima, para não perder as bolhas de ar.
Forre o fundo de uma forma de 24 cm com papel manteiga. Não unte as laterais para que a massa consiga "subir" pelas bordas.
Asse em forno pré-aquecido a 160 °C por aproximadamente 40 minutos.
Deixe esfriar em uma grade, envolva em filme plástico e leve à geladeira para descansar durante a noite.
Para o creme, bata a manteiga até ficar clara e fofa. Adicione gradualmente o leite condensado e o cacau em pó.
Prepare a calda de molho fervendo a água com o açúcar e adicionando o conhaque ao final.
Corte o biscoito em camadas, regue cada camada com a calda e recheie com o creme. Leve à geladeira para estabilizar.
Para a cobertura, misture o cacau, o açúcar, o leite e o leite condensado reservado. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 minutos até engrossar.
Desligue o fogo e adicione 50 g de manteiga para dar brilho.
Aplique a cobertura sobre o bolo bem gelado. Use as migalhas resultantes do corte do bolo para decorar as laterais.
Componente
Ingredientes Principais
Quantidade Total
Biscoito
Ovos / Farinha / Cacau
8 unid. / 140 g / 40 g
Creme
Manteiga / Leite Cond. / Cacau
220 g / 350 g / 20 g
Cobertura
Cacau / Açúcar / Leite
30 g / 60 g / 30 ml
Atenção técnica: Para evitar que o creme se separe, a manteiga e o leite condensado devem estar na mesma temperatura. Se a manteiga estiver gelada, o creme ficará granuloso; se estiver quente demais, perderá a consistência necessária para sustentar as camadas.
Dica de serviço: Retire o bolo da geladeira 15 minutos antes de servir. Isso suaviza a manteiga do creme, proporcionando a textura aveludada característica do doce.
Perguntas Frequentes
Posso substituir o conhaque na calda? Sim. É possível omiti-lo ou substituí-lo por café forte ou algumas gotas de essência de rum, alterando apenas o aroma, não a consistência.
Por que o biscoito murchou após sair do forno? Isso geralmente ocorre se a porta do forno for aberta nos primeiros 20 minutos, se os ovos não foram batidos o suficiente ou devido a um choque térmico brusco ao retirar a forma.
Qual a validade do bolo na geladeira? Devido ao creme de manteiga e à calda de açúcar, o bolo conserva-se bem por 3 a 4 dias, período em que a calda penetra melhor nas camadas.
O que fazer se a cobertura ficar muito espessa? Adicione uma colher de sopa de leite quente ou um pouco de manteiga e aqueça novamente em fogo mínimo, mexendo constantemente.