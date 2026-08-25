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O detalhe no preparo da massa que evita que o bolo Praga esfarele

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O segredo para um bolo russo "Praga" (batizadо em homenagem à capital da República Tcheca) caseiro perfeito está na paciência: a massa do biscoito deve descansar por pelo menos uma noite. Esse processo evita que o bolo esfarele ao ser cortado e garante que a calda de molho seja distribuída de forma uniforme por todas as camadas.

торт "Прага"
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
торт "Прага"

Diferente das versões industriais, que costumam utilizar cremes amanteigados pesados, esta receita aposta no equilíbrio entre leite condensado e cacau. Um ponto crítico para a textura é a incorporação da farinha: ela deve ser feita manualmente, sem o uso de batedeira, para preservar a aeração da massa sem a necessidade de excesso de fermento.

Ingredientes

Massa (Biscoito)

  • 8 ovos
  • 200 g de açúcar
  • 140 g de farinha de trigo
  • 40 g de cacau em pó
  • 1 colher (chá) de fermento em pó
  • Vanilina (a gosto)

Creme

  • 220 g de manteiga (em temperatura ambiente)
  • 350 g de leite condensado (reservando 3 colheres de sopa para a cobertura)
  • 20 g de cacau em pó

Calda de Molho (Propitka)

  • 100 ml de água
  • 50 g de açúcar
  • 1 colher (sopa) de conhaque

Cobertura (Glacê)

  • 30 g de cacau em pó
  • 60 g de açúcar
  • 30 ml de leite
  • Leite condensado (as 3 colheres de sopa reservadas)
  • 50 g de manteiga

Modo de preparo

  1. Bata os ovos com o açúcar por 8 a 10 minutos, até que a massa dobre de volume e adquira uma cor quase branca.
  2. Peneire a farinha, o cacau, o fermento e a vanilina. Adicione a mistura seca aos ovos batidos utilizando uma espátula larga.
  3. Misture com movimentos suaves, de baixo para cima, para não perder as bolhas de ar.
  4. Forre o fundo de uma forma de 24 cm com papel manteiga. Não unte as laterais para que a massa consiga "subir" pelas bordas.
  5. Asse em forno pré-aquecido a 160 °C por aproximadamente 40 minutos.
  6. Deixe esfriar em uma grade, envolva em filme plástico e leve à geladeira para descansar durante a noite.
  7. Para o creme, bata a manteiga até ficar clara e fofa. Adicione gradualmente o leite condensado e o cacau em pó.
  8. Prepare a calda de molho fervendo a água com o açúcar e adicionando o conhaque ao final.
  9. Corte o biscoito em camadas, regue cada camada com a calda e recheie com o creme. Leve à geladeira para estabilizar.
  10. Para a cobertura, misture o cacau, o açúcar, o leite e o leite condensado reservado. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 minutos até engrossar.
  11. Desligue o fogo e adicione 50 g de manteiga para dar brilho.
  12. Aplique a cobertura sobre o bolo bem gelado. Use as migalhas resultantes do corte do bolo para decorar as laterais.
Componente Ingredientes Principais Quantidade Total
Biscoito Ovos / Farinha / Cacau 8 unid. / 140 g / 40 g
Creme Manteiga / Leite Cond. / Cacau 220 g / 350 g / 20 g
Cobertura Cacau / Açúcar / Leite 30 g / 60 g / 30 ml
Atenção técnica: Para evitar que o creme se separe, a manteiga e o leite condensado devem estar na mesma temperatura. Se a manteiga estiver gelada, o creme ficará granuloso; se estiver quente demais, perderá a consistência necessária para sustentar as camadas.
Dica de serviço: Retire o bolo da geladeira 15 minutos antes de servir. Isso suaviza a manteiga do creme, proporcionando a textura aveludada característica do doce.

Perguntas Frequentes

Posso substituir o conhaque na calda?
Sim. É possível omiti-lo ou substituí-lo por café forte ou algumas gotas de essência de rum, alterando apenas o aroma, não a consistência.

Por que o biscoito murchou após sair do forno?
Isso geralmente ocorre se a porta do forno for aberta nos primeiros 20 minutos, se os ovos não foram batidos o suficiente ou devido a um choque térmico brusco ao retirar a forma.

Qual a validade do bolo na geladeira?
Devido ao creme de manteiga e à calda de açúcar, o bolo conserva-se bem por 3 a 4 dias, período em que a calda penetra melhor nas camadas.

O que fazer se a cobertura ficar muito espessa?
Adicione uma colher de sopa de leite quente ou um pouco de manteiga e aqueça novamente em fogo mínimo, mexendo constantemente.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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