Passo a passo para preparar as tradicionais cotletes Pozharsky

A suculência das cotletes Pozharsky reside em um detalhe técnico: a adição de cubos de manteiga gelada à massa. Durante a fritura, a manteiga derrete internamente, criando uma textura macia que contrasta com a casca crocante.
|Dúvida
|Resposta
|Pode substituir creme de leite por leite?
|Sim, mas a textura ficará menos aveludada e o sabor menos intenso.
|Como evitar que a manteiga escape?
|Através de uma panificação densa e fritura rápida em fogo alto, selando a carne instantaneamente.
|Posso usar carne moída comprada?
|Recomenda-se preparar a massa com peito e sobrecoxa; carnes prontas podem conter excesso de água ou gordura.
Caso não possua forno, reduza o fogo ao mínimo após a formação da crosta e finalize o cozimento sob a tampa por 7 a 10 minutos, embora a versão de forno seja mais aerada.
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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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