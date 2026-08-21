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Passo a passo para preparar as tradicionais cotletes Pozharsky

Receitas

A suculência das cotletes Pozharsky reside em um detalhe técnico: a adição de cubos de manteiga gelada à massa. Durante a fritura, a manteiga derrete internamente, criando uma textura macia que contrasta com a casca crocante.

Пожарские котлеты
Photo: Design by Freepick by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожарские котлеты

Ingredientes

  • 700 g de filé de frango
  • 150 g de pão branco (sem casca)
  • 100 ml de creme de leite (20% de gordura)
  • 80 g de manteiga (para a massa) + 30 g (para fritar)
  • 150 g de farinha de rosca
  • 1 cebola
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta a gosto
  • Óleo vegetal para fritura

Modo de preparo

  1. Processe o filé de frango em um moedor de carne ou liquidificador até obter uma massa homogênea.
  2. Deixe o miolo do pão branco de molho no creme de leite até que o líquido seja totalmente absorvido.
  3. Misture o pão hidratado à carne. Adicione a cebola finamente picada, o ovo batido e os temperos.
  4. Corte a manteiga gelada em cubos pequenos e incorpore-os rapidamente à massa com as mãos. É fundamental que a manteiga não derreta com o calor das mãos antes da fritura para preservar a textura.
  5. Modele as cotletes em formato oval e passe-as generosamente na farinha de rosca.
  6. Aqueça uma mistura de óleo vegetal e manteiga. Frite as peças rapidamente até que fiquem douradas.
  7. Leve as cotletes ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 10 a 15 minutos para finalizar o cozimento.
Dica de técnica: O uso conjunto de óleo vegetal e manteiga na frigideira evita que a gordura animal queime rapidamente, enquanto mantém o aroma característico do prato.
Dúvida Resposta
Pode substituir creme de leite por leite? Sim, mas a textura ficará menos aveludada e o sabor menos intenso.
Como evitar que a manteiga escape? Através de uma panificação densa e fritura rápida em fogo alto, selando a carne instantaneamente.
Posso usar carne moída comprada? Recomenda-se preparar a massa com peito e sobrecoxa; carnes prontas podem conter excesso de água ou gordura.

Caso não possua forno, reduza o fogo ao mínimo após a formação da crosta e finalize o cozimento sob a tampa por 7 a 10 minutos, embora a versão de forno seja mais aerada.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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