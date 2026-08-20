Dicas de especialistas para fazer o lecho Outono Dourado

O sucesso do lecho "Outono Dourado" depende da ordem rigorosa de cozimento dos vegetais. Adicionar a abobrinha ao mesmo tempo que a cenoura transforma o prato em um purê, eliminando a textura característica da conserva. Quando preparada corretamente, a abobrinha absorve o molho de tomate espesso, mantendo a firmeza e equilibrando-se com o pimentão doce através de uma proporção precisa de açúcar e vinagre.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лечо из кабачков

Ingredientes

Para esta receita, recomenda-se o uso de abobrinhas jovens, com casca fina e sementes pequenas. Caso utilize legumes grandes, é necessário remover a casca grossa e o miolo rígido para garantir a delicadeza da consistência.

"Para que o lecho fique visualmente atraente, utilize pimentões de cores diferentes, como vermelho e amarelo. Isso não apenas adiciona cores, mas cria uma paleta de sabores mais rica, já que o pimentão amarelo costuma ser levemente mais doce", explicou a especialista em conservas Natalya Guseva

Abobrinha: 2 kg

Pimentão doce: 1 kg

Cenoura: 500 g

Cebola: 500 g

Suco de tomate (com polpa): 1 l

Óleo vegetal: 100 ml

Açúcar: 3 colheres (sopa)

Sal: 2 colheres (sopa)

Vinagre 9%: 100 ml

Folha de louro e pimenta em grãos: a gosto

Modo de preparo

O corte dos vegetais é decisivo para a estrutura final. A abobrinha e o pimentão devem ser cortados em cubos médios (aproximadamente 1,5 a 2 cm). Já a cenoura e a cebola devem ser fatiadas em tiras finas para que liberem a doçura e o suco mais rapidamente no molho.

"O erro principal de quem está começando é cozinhar demais os vegetais. Após adicionar a abobrinha, conte exatamente 20 minutos. Eles devem ficar translúcidos, mas não podem se desmanchar ao mexer", alertou a cozinheira Lyudmila Kravtsova

Despeje o suco de tomate em uma panela de fundo grosso e adicione o óleo, o açúcar e o sal. Leve ao fogo até ferver. Adicione a cebola e a cenoura ao molho. Cozinhe por 10 minutos até que amoleçam. Acrescente o pimentão e a abobrinha. Mantenha o cozimento em fogo médio por 20 minutos. Faltando 5 minutos para finalizar, adicione o vinagre e os temperos (louro e pimenta).

Ingrediente Função no prato Recomendação de corte Abobrinha Base e volume Cubos de 2 cm Cenoura Doçura e cor Tiras finas Suco de tomate Molho aglutinante Usar com polpa

Armazenamento e Sugestões

Distribua o lecho ainda quente em potes esterilizados, preenchendo-os até o topo, e feche hermeticamente. Vire os potes de cabeça para baixo e envolva-os em um pano para que esfriem lentamente, o que garante uma pasteurização adicional.

"O lecho funciona como um 'construtor' para jantares rápidos. Pode ser servido com batatas cozidas, macarrão ou como acompanhamento de carnes assadas. Frio, serve como entrada; aquecido, torna-se um guarnição de vegetais completa", destacou a consultora de nutrição doméstica Ekaterina Smirnova

Perguntas Frequentes

É necessário descascar abobrinhas jovens?

Se a casca for fina, não é necessário descascar. Isso ajuda os pedaços a manterem a forma durante o cozimento.

Posso substituir o suco de tomate por extrato?

Sim, é possível diluir extrato de tomate de qualidade em água até atingir a consistência de suco, embora o suco natural com polpa ofereça sabor e densidade superiores.

Qual a validade da conserva?

Respeitando as regras de esterilização de potes e tampas, o lecho "Outono Dourado" pode ser conservado em local fresco e escuro por 1,5 a 2 anos.

O que fazer se o molho ficar muito ácido?

O sabor depende da doçura da cenoura e do pimentão. Caso sinta acidez excessiva, adicione mais uma colher de sopa de açúcar antes de colocar o vinagre.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.