Como transformar purê de batatas amanhecido em tortilhas crocantes

A utilização de purê de batatas amanhecido elimina a etapa mais demorada de preparos como os draniki: ralar os legumes. O segredo para transformar a sobra do acompanhamento em um jantar nutritivo reside no controle da densidade da massa e na temperatura da frigideira, garantindo que a base já cozida adquira a textura ideal.
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Картофельные лепешки
Ingredientes
Purê de batatas (fresco ou refrigerado);
1 ovo;
Farinha de trigo (quantidade suficiente para a massa parar de grudar nas mãos);
Sal e especiarias a gosto;
Queijo ralado (opcional);
Óleo para fritar.
Modo de preparo
Prepare a massa: Em uma tigela, misture o purê de batatas com o ovo. Adicione a farinha de trigo gradualmente, misturando até que a massa fique homogênea e pare de aderir às mãos, evitando excessos para que a textura não fique pesada. Adicione sal e especiarias conforme a necessidade, considerando a salga original do purê.
Adicione o sabor: Para intensificar o sabor, incorpore uma mão cheia de queijo ralado à mistura.
Modele as porções: Com as mãos úmidas para evitar que a massa grude e para garantir que a superfície fique lisa, molde as bolinhas e achate-as em formato de discos (lepeshki).
Frite as tortilhas: Aqueça a frigideira com óleo. Frite em fogo médio até que ambos os lados apresentem uma cor dourada clara.
Elemento
Recomendação
Resultado esperado
Purê de batatas
Utilizar o refrigerado (frio)
Forma estável com menos farinha
Queijo
Variedades duras ou semiduras
Recheio elástico e sabor cremoso
Modelagem
Trabalhar com mãos úmidas
Superfície lisa e sem aderência
Fritura
Fogo médio e óleo quente
Aquecimento uniforme e crocância
"Se o purê estiver muito fluido devido ao excesso de leite, não tente corrigi-lo apenas com farinha, pois as tortilhas podem ficar borrachudas. O ideal é adicionar uma colher de amido, que ajuda a criar a crosta externa mantendo o centro macio", orienta a cozinheira Lyudmila Kravtsova.
Sugestões de serviço
As tortilhas devem ser consumidas imediatamente para preservar a crocância da casca e a maciez do interior. Recomenda-se acompanhar com creme de leite fresco (smetana) ou molho de iogurte com alho e ervas frescas. Segundo a especialista em culinária regional Mariya Kostina, servir as tortilhas junto a uma sopa, como um caldo cremoso de cogumelos, transforma ingredientes simples em uma refeição completa.
"Para um resultado ideal, a frigideira deve estar bem quente, mas a fritura deve ocorrer em fogo médio. Isso permite que o calor chegue ao centro da tortilha e derreta o queijo antes que a camada externa queime", explica a consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova.
Dúvidas comuns
É possível usar purê instantâneo? Sim, porém a textura é menos natural. Nesse caso, pode ser necessário adicionar um pouco mais de farinha e temperos para compensar a porosidade do produto.
Como aumentar a crocância? Pode-se empanar levemente as tortilhas em farinha de milho ou farinha de rosca fina antes de levar à frigideira.
O que fazer se a massa se desfizer ao virar? Isso indica excesso de umidade. Adicione mais uma colher de farinha ou amido e misture bem.
Podem ser feitas no forno? Sim, asse a 200°C em assadeira untada até dourarem. O resultado final, porém, assemelha-se mais a bolinhos de batata do que a tortilhas crocantes.