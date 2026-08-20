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Como transformar purê de batatas amanhecido em tortilhas crocantes

Receitas

A utilização de purê de batatas amanhecido elimina a etapa mais demorada de preparos como os draniki: ralar os legumes. O segredo para transformar a sobra do acompanhamento em um jantar nutritivo reside no controle da densidade da massa e na temperatura da frigideira, garantindo que a base já cozida adquira a textura ideal.

Картофельные лепешки
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Картофельные лепешки

Ingredientes

  • Purê de batatas (fresco ou refrigerado);
  • 1 ovo;
  • Farinha de trigo (quantidade suficiente para a massa parar de grudar nas mãos);
  • Sal e especiarias a gosto;
  • Queijo ralado (opcional);
  • Óleo para fritar.

Modo de preparo

  1. Prepare a massa: Em uma tigela, misture o purê de batatas com o ovo. Adicione a farinha de trigo gradualmente, misturando até que a massa fique homogênea e pare de aderir às mãos, evitando excessos para que a textura não fique pesada. Adicione sal e especiarias conforme a necessidade, considerando a salga original do purê.
  2. Adicione o sabor: Para intensificar o sabor, incorpore uma mão cheia de queijo ralado à mistura.
  3. Modele as porções: Com as mãos úmidas para evitar que a massa grude e para garantir que a superfície fique lisa, molde as bolinhas e achate-as em formato de discos (lepeshki).
  4. Frite as tortilhas: Aqueça a frigideira com óleo. Frite em fogo médio até que ambos os lados apresentem uma cor dourada clara.
Elemento Recomendação Resultado esperado
Purê de batatas Utilizar o refrigerado (frio) Forma estável com menos farinha
Queijo Variedades duras ou semiduras Recheio elástico e sabor cremoso
Modelagem Trabalhar com mãos úmidas Superfície lisa e sem aderência
Fritura Fogo médio e óleo quente Aquecimento uniforme e crocância
"Se o purê estiver muito fluido devido ao excesso de leite, não tente corrigi-lo apenas com farinha, pois as tortilhas podem ficar borrachudas. O ideal é adicionar uma colher de amido, que ajuda a criar a crosta externa mantendo o centro macio", orienta a cozinheira Lyudmila Kravtsova.

Sugestões de serviço

As tortilhas devem ser consumidas imediatamente para preservar a crocância da casca e a maciez do interior. Recomenda-se acompanhar com creme de leite fresco (smetana) ou molho de iogurte com alho e ervas frescas. Segundo a especialista em culinária regional Mariya Kostina, servir as tortilhas junto a uma sopa, como um caldo cremoso de cogumelos, transforma ingredientes simples em uma refeição completa.

"Para um resultado ideal, a frigideira deve estar bem quente, mas a fritura deve ocorrer em fogo médio. Isso permite que o calor chegue ao centro da tortilha e derreta o queijo antes que a camada externa queime", explica a consultora de alimentação doméstica Ekaterina Smirnova.

Dúvidas comuns

  • É possível usar purê instantâneo? Sim, porém a textura é menos natural. Nesse caso, pode ser necessário adicionar um pouco mais de farinha e temperos para compensar a porosidade do produto.
  • Como aumentar a crocância? Pode-se empanar levemente as tortilhas em farinha de milho ou farinha de rosca fina antes de levar à frigideira.
  • O que fazer se a massa se desfizer ao virar? Isso indica excesso de umidade. Adicione mais uma colher de farinha ou amido e misture bem.
  • Podem ser feitas no forno? Sim, asse a 200°C em assadeira untada até dourarem. O resultado final, porém, assemelha-se mais a bolinhos de batata do que a tortilhas crocantes.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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