Chef Ludmila Kravtsova ensina método para preparar cotletas de feijão
O segredo das cotletas de feijão está em refogar a cebola e a batata antes de misturar tudo: o calor elimina o excesso de umidade e concentra o sabor, evitando que a massa se desfaça na frigideira.
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные котлеты с соусом и зеленью
Ingredientes
- Feijão enlatado — 400 g (1 lata)
- Cebola — 1 unidade
- Batata — 2 unidades
- Ovo — 1 unidade
- Farinha de trigo — 1 colher (sopa)
- Sal — 1 colher (chá)
- Pimenta-preta — 1/2 colher (chá)
- Páprica — 1 colher (chá)
- Óleo vegetal para fritar
Modo de preparo
- Escorra o líquido da lata de feijão, lave os grãos em água corrente e seque com papel-toalha. Umidade extra na massa faz as cotletas racharem na fritura.
- Pique a cebola em cubos pequenos e corte a batata em gomos finos. Quanto menor o corte, mais homogênea fica a textura final.
- Refogue a cebola e a batata no óleo até amolecerem. A cebola deve ficar translúcida e a batata levemente dourada.
- Adicione o feijão à frigideira, misture e cozinhe tudo junto por 5 minutos para que os sabores se integrem.
- Junte a farinha, o sal, a pimenta e a páprica. As especiarias abrem no óleo quente, dando cor e aroma à massa.
- Acrescente o ovo e mexa bem. A mistura fica mais ligada e espessa.
- Modele cotletas pequenas e frite em óleo aquecido dos dois lados até formar crosta dourada firme.
Dica do autor: deixe a massa esfriar antes de moldar as cotletas. Quando fica morna, ela segura melhor o formato e não escorre na frigideira.
A combinação de farinha e ovo cria a estrutura que mantém as cotletas inteiras ao virar, enquanto o interior permanece macio.
A chef Ludmila Kravtsova observa que não se deve virar as cotletas com frequência: é preciso esperar a formação de uma crosta consistente para que o prato não se desmanche.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.