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Chef Ludmila Kravtsova ensina método para preparar cotletas de feijão

Receitas

O segredo das cotletas de feijão está em refogar a cebola e a batata antes de misturar tudo: o calor elimina o excesso de umidade e concentra o sabor, evitando que a massa se desfaça na frigideira.

Запеченные котлеты с соусом и зеленью
Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные котлеты с соусом и зеленью

Ingredientes

  • Feijão enlatado — 400 g (1 lata)
  • Cebola — 1 unidade
  • Batata — 2 unidades
  • Ovo — 1 unidade
  • Farinha de trigo — 1 colher (sopa)
  • Sal — 1 colher (chá)
  • Pimenta-preta — 1/2 colher (chá)
  • Páprica — 1 colher (chá)
  • Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

  1. Escorra o líquido da lata de feijão, lave os grãos em água corrente e seque com papel-toalha. Umidade extra na massa faz as cotletas racharem na fritura.
  2. Pique a cebola em cubos pequenos e corte a batata em gomos finos. Quanto menor o corte, mais homogênea fica a textura final.
  3. Refogue a cebola e a batata no óleo até amolecerem. A cebola deve ficar translúcida e a batata levemente dourada.
  4. Adicione o feijão à frigideira, misture e cozinhe tudo junto por 5 minutos para que os sabores se integrem.
  5. Junte a farinha, o sal, a pimenta e a páprica. As especiarias abrem no óleo quente, dando cor e aroma à massa.
  6. Acrescente o ovo e mexa bem. A mistura fica mais ligada e espessa.
  7. Modele cotletas pequenas e frite em óleo aquecido dos dois lados até formar crosta dourada firme.
Dica do autor: deixe a massa esfriar antes de moldar as cotletas. Quando fica morna, ela segura melhor o formato e não escorre na frigideira.

A combinação de farinha e ovo cria a estrutura que mantém as cotletas inteiras ao virar, enquanto o interior permanece macio.

A chef Ludmila Kravtsova observa que não se deve virar as cotletas com frequência: é preciso esperar a formação de uma crosta consistente para que o prato não se desmanche.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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