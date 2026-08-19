A sobremesa da aristocracia russa que você pode fazer em casa

O equilíbrio entre a densidade da base cozida e a leveza do creme de leite batido é o que define a estrutura deste pudim. Essa proporção permite que a sobremesa mantenha a forma de cúpula ao ser desenformada, conservando a delicadeza ao paladar.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пудинг Нессельроде

Historicamente, o prato está ligado a Karl Nesselrode, chanceler do Império Russo. Acredita-se que a receita tenha sido criada por seu chef francês, Moni, tornando-se um elemento constante na mesa do estadista.

Ingredientes

Creme Bavarês

Leite: 625 ml

Creme de leite 20% (média gordura): 625 ml

Açúcar refinado: 225 g

Gemas de ovo: 8 unidades

Gelatina alimentar: 14 g

Baunilha: 1 unidade

Hidratação das passas

Açúcar refinado: 125 g

Água: 125 ml

Passas brancas: 60 g

Montagem

Biscoitos tipo biscoito: 60 g

Frutas cristalizadas: 60 g

Vodka de cereja (Kirschwasser): 3 colheres (sopa)

Geleia de damasco: 2 colheres (sopa)

Para servir

Vodka de cereja (Kirschwasser): 2 colheres (sopa)

Modo de preparo

Prepare a calda: leve a água e o açúcar ao fogo até ferver. Assim que o açúcar dissolver, retire do fogo e despeje a calda sobre as passas já lavadas. Prepare a base do creme: hidrate a gelatina em água fria por 10 minutos. Raspas as sementes da baunilha e ferva-as com o leite por 5 minutos; remova a fava após esse tempo. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Adicione o leite quente em fio, mexendo continuamente, e incorpore a gelatina escorrida. Aqueça a mistura em fogo baixo até que o creme comece a envolver a colher. Atenção: não deixe ferver para evitar que as gemas coagulem. Resfrie o creme colocando a tigela em um recipiente com água e gelo, mexendo sempre. Quando a mistura começar a engrossar nas bordas, incorpore o creme de leite batido em pequenas porções. Transfira o creme bavarês para a forma. Aguarde a superfície do creme firmar levemente. Disponha pedaços de biscoitos previamente mergulhados no Kirsch, distribua as passas e as frutas cristalizadas e finalize com uma camada de geleia de damasco. Leve ao refrigerador por no mínimo duas horas para a fixação total da estrutura. Para desenformar, cubra a forma com um pano úmido quente por um minuto e vire-a sobre o prato. Regue com a calda de damasco misturada ao Kirsch.

Nota culinária: Recomenda-se servir o pudim imediatamente após desenformar. Devido ao alto teor de creme e gelatina, a sobremesa começa a derreter lentamente em temperatura ambiente, perdendo a definição visual.

Técnica de Preparo O método de "temperagem" — a introdução gradual do leite quente nas gemas — evita que os ovos coagulem bruscamente. A mistura posterior desse creme cozido com o creme de leite batido cria a textura porosa e leve característica do bavarês, diferenciando-o de uma gelatina comum.

Maria Kostina, especialista em culinária regional da Rússia, observa que sobremesas francesas como esta integraram a alta cultura urbana de São Petersburgo no século XIX, onde as receitas originais foram adaptadas ao paladar da aristocracia local.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.