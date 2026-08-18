Receita de bolo Sacher adaptada para cozimento em frigideira

A versão de frigideira do clássico vienense Sacher elimina a longa permanência no forno e os protocolos rígidos de confeitaria, entregando um biscoito úmido e poroso em cerca de 20 minutos.

Photo: Pravda.ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный торт

O método evita o ressecamento dos discos e preserva a densidade característica da base de chocolate que define o original.

Ingredientes

Farinha de trigo — 120 g

Cacau em pó — 30 g

Açúcar — 100 g

Ovos frescos — 2 unid.

Manteiga — 100 g

Chocolate amargo (mín. 60 % cacau) — 100 g

Fermento em pó — 1 colher (chá)

Açúcar de baunilha — 1 pacotinho

Doce de damasco espesso — 200 g (para recheio)

Chocolate para cobertura — 50 g + 2 colheres (sopa) de creme de leite (opcional, para glace)

Modo de preparo

Separe as claras das gemas. Bata as gemas com o açúcar até obter uma massa clara e fofa. Reserve as claras em local fresco. Derreta o chocolate com a manteiga (em banho-maria ou no micro-ondas em pulsos de 15–20 s, mexendo a cada intervalo) até ficar brilhante. Junte às gemas batidas e misture até homogeneizar. Peneire a farinha, o cacau e o fermento sobre a mistura de chocolate e incorpore com espátula, movimentos de baixo para cima. Bata as claras em neve firme e incorpore-as à massa com a mesma técnica de dobra, para manter a aeração. Aqueça uma frigideira de fundo grosso (ou use difusor de chama se o fundo for fino) em fogo baixo, unte levemente com manteiga e despeje a massa. Tampe e cozinhe por 15–20 minutos, até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire da frigideira, desenforme sobre grade e deixe esfriar completamente. Corte o bolo ao meio no sentido horizontal (faca serrada ou fio dental). Aqueça levemente o doce de damasco e espalhe sobre o disco inferior. Cubra com o disco superior. Para a glace, derreta 50 g de chocolate com as 2 colheres (sopa) de creme de leite e cubra o topo, deixando escorrer naturalmente nas laterais. Leve à geladeira por 2–3 horas antes de servir.

Dicas de montagem e glace

O bolo deve estar totalmente frio antes do corte para não farelar. O aquecimento do doce de damasco facilita a penetração nos poros da massa. A glace de chocolate com creme de leite forma as tradicionais "lágrimas" nas bordas.

Cuidado com o chocolate: "O principal erro ao trabalhar com chocolate é o superaquecimento. Se derreter no micro-ondas, faça em pulsos de 15–20 segundos, mexendo sempre. Assim que a massa ficar brilhante, retire imediatamente, caso contrário o chocolate granula", explica a confeiteira Olga Efimova em conversa com a Pravda.Ru.

Controle de temperatura na frigideira: "O cozimento em frigideira exige atenção à temperatura do fundo. Se sua panela tiver fundo fino, use obrigatoriamente um difusor de chama. Isso garante aquecimento uniforme e evita que o açúcar da massa queime", observa a chef de cozinha Lyudmila Kravtsova em entrevista à Pravda.Ru.

Ponto do recheio: "Em casa, o doce costuma ficar muito líquido. Recomendo reduzi-lo levemente antes de usar ou adicionar algumas gotas de suco de limão para equilibrar a doçura do chocolate", destaca a consultora de alimentação caseira Ekaterina Smirnova.

Perguntas frequentes

Posso substituir o doce de damasco por outro?

O sabor clássico do Sacher vem do damasco. É possível usar doce de pêssego ou marmelada de laranja amarga, desde que tenha acidez leve.

O que fazer se o bolo grudar na frigideira?

Use frigideira antiaderente de boa qualidade e unte o fundo com manteiga. Se grudar, solte delicadamente com espátula de silicone em toda a volta.

Como saber se o disco assou por dentro?

Faça o teste do palito seco: espete o centro; se sair sem vestígios de massa crua, está pronto.

Posso servir o bolo logo após a montagem?

O ideal é deixar repousar pelo menos 2 horas em local fresco. Isso integra discos e recheio no sabor e na textura.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.