O toque de pimenta e a cremosidade do queijo nesta receita rápida

O equilíbrio entre a cremosidade do queijo processado e o toque picante da pimenta define este prato, que combina proteínas e fibras para uma refeição completa em pouco tempo.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина готовит на кухне

Ingredientes

Feijão vermelho em conserva: 1 lata (400 g)

Milho em conserva: 1 lata (400 g)

Queijo processado: 150 g

Cebola roxa: 1 unidade

Pimenta malagueta ou dedo-de-moça: 1/2 unidade

Coentro: 3–4 ramos

Sal: a gosto

Pimenta-do-reino moída na hora: a gosto

Molho

Creme de leite (Smetana): 100 g

Alho em pó: 3 g

Páprica moída: 3 g

Finalização

Nachos ou batatas chips para servir

Modo de preparo

Corte a cebola roxa em cubos pequenos e pique o coentro. Remova as sementes e as membranas da pimenta, picando a polpa finamente para que a ardência seja distribuída de forma uniforme. Coloque o queijo processado no congelador por 20 minutos para que ganhe firmeza; em seguida, corte-o em cubos médios utilizando uma faca afiada. Escorra o líquido do feijão e do milho, lave-os sob água corrente e deixe escorrer bem. Transfira os grãos para uma tigela funda, adicione a cebola, o coentro e a pimenta, misturando cuidadosamente. Combine o creme de leite com o alho em pó e a páprica. Adicione esse molho à salada, tempere com sal e pimenta-do-reino conforme preferência. No momento de servir, polvilhe por cima os nachos ou batatas chips quebrados para adicionar textura crocante e realçar o sabor.

Nota culinária: Para um sabor mais intenso, é possível refogar a cebola e a pimenta em uma frigideira seca até dourarem levemente antes de adicionar aos demais ingredientes.

Atenção: A cozinheira Lyudmila Kravtsova ressalta que, ao utilizar leguminosas em conserva, é fundamental lavá-las sob água corrente para remover o excesso de sal e conservantes, facilitando a absorção do molho.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.