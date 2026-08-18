O equilíbrio entre a cremosidade do queijo processado e o toque picante da pimenta define este prato, que combina proteínas e fibras para uma refeição completa em pouco tempo.
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Женщина готовит на кухне
Ingredientes
Feijão vermelho em conserva: 1 lata (400 g)
Milho em conserva: 1 lata (400 g)
Queijo processado: 150 g
Cebola roxa: 1 unidade
Pimenta malagueta ou dedo-de-moça: 1/2 unidade
Coentro: 3–4 ramos
Sal: a gosto
Pimenta-do-reino moída na hora: a gosto
Molho
Creme de leite (Smetana): 100 g
Alho em pó: 3 g
Páprica moída: 3 g
Finalização
Nachos ou batatas chips para servir
Modo de preparo
Corte a cebola roxa em cubos pequenos e pique o coentro. Remova as sementes e as membranas da pimenta, picando a polpa finamente para que a ardência seja distribuída de forma uniforme.
Coloque o queijo processado no congelador por 20 minutos para que ganhe firmeza; em seguida, corte-o em cubos médios utilizando uma faca afiada.
Escorra o líquido do feijão e do milho, lave-os sob água corrente e deixe escorrer bem. Transfira os grãos para uma tigela funda, adicione a cebola, o coentro e a pimenta, misturando cuidadosamente.
Combine o creme de leite com o alho em pó e a páprica. Adicione esse molho à salada, tempere com sal e pimenta-do-reino conforme preferência.
No momento de servir, polvilhe por cima os nachos ou batatas chips quebrados para adicionar textura crocante e realçar o sabor.
Nota culinária: Para um sabor mais intenso, é possível refogar a cebola e a pimenta em uma frigideira seca até dourarem levemente antes de adicionar aos demais ingredientes.
Atenção: A cozinheira Lyudmila Kravtsova ressalta que, ao utilizar leguminosas em conserva, é fundamental lavá-las sob água corrente para remover o excesso de sal e conservantes, facilitando a absorção do molho.