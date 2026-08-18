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O erro comum que deixa a batata frita pastosa e como evitá-lo

Receitas

O segredo para evitar que o prato se torne pastoso está na escolha das batatas com baixo teor de amido, como as de casca rosada, e no controle rigoroso da umidade dos ingredientes antes de irem ao fogo.

Жареная картошка с салом и тушенкой
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка с салом и тушенкой

Ingredientes

  • Batatas
  • Salsichas do tipo leite
  • Champignons frescos
  • Manteiga
  • Óleo vegetal refinado
  • Sal
  • Pimenta-do-reino moída
  • Alecrim

Modo de preparo

  1. Descasque as batatas e corte-as em palitos, rodelas ou gomos, conforme a preferência.
  2. Mergulhe as batatas cortadas em água fria por alguns minutos para remover o excesso de amido da superfície. Retire com uma escumadeira e seque bem com papel toalha; a umidade residual impede que o vegetal frite corretamente.
  3. Limpe os champignons com uma esponja úmida, remova a base do talo e corte-os em partes, se necessário. Corte as salsichas em rodelas de 8 a 10 mm ou mantenha-as inteiras, fazendo cortes diagonais na parte superior.
  4. Aqueça o óleo vegetal em uma frigideira larga de fundo grosso. Frite as salsichas e os cogumelos até dourarem, mexendo ocasionalmente. Não adicione sal nesta etapa para evitar que soltem excesso de líquido e percam a forma.
  5. Retire as salsichas e os cogumelos da frigideira e reserve em uma tigela. Na mesma frigideira, derreta a manteiga e adicione as batatas. Frite em fogo médio-alto por cerca de 5 minutos sem mexer, para que se forme a primeira camada dourada.
  6. Vire as batatas cuidadosamente e frite por mais 5 minutos até dourarem do outro lado, evitando mexer com frequência. No final, adicione o sal e retorne as salsichas e os cogumelos para a frigideira.
  7. Tempere com pimenta-do-reino de moagem grossa, misture tudo e aqueça por cerca de 2 minutos. Decore com um ramo de alecrim fresco ao servir.
Técnica de cocção: A combinação de óleo vegetal e manteiga otimiza o resultado. O óleo suporta altas temperaturas sem queimar, enquanto a manteiga confere sabor caseiro e melhora a aparência da crosta.

Ljudmila Kravtsova, cozinheira de refeitório e café, recomenda a utilização de uma frigideira com fundo grosso. Esse utensílio distribui o calor uniformemente, evitando que as batatas queimem no centro enquanto as bordas permanecem crocantes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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