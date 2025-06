Três fontes de proteína ideais para quem tem mais de 50 anos e quer mais saúde

Veja quais são as proteínas mais recomendadas após os 50 anos — e como consumir

Com o passar dos anos, o corpo passa por mudanças naturais — e entre elas está a perda de massa muscular. Isso torna ainda mais importante garantir uma boa ingestão de proteínas de alta qualidade, especialmente a partir dos 50 anos.

Muitos acreditam que precisam comer menos com a idade, mas a verdade é que, para manter força, imunidade e metabolismo, a proteína deve ganhar mais destaque na alimentação.

Mas quais fontes são ideais? O guia publicado pelo jornal O Globo destaca três alimentos proteicos altamente recomendados — e fáceis de incluir no dia a dia.

Fontes de proteína recomendadas

Alimento Por que é bom Como consumir Ovos Rico em proteínas completas, colina e vitamina D Cozido, mexido ou em omeletes Iogurte grego ou queijo cottage Alta biodisponibilidade e cálcio No café da manhã ou lanche Peixes (salmão, sardinha, atum) Fonte de ômega-3 e proteínas magras Grelhado 2–3 vezes por semana

Mitos e verdades sobre proteína

Mito: Depois dos 50, é melhor comer menos proteína

Verdade: O corpo precisa de mais proteína para evitar perda muscular.

Verdade: Proteínas animais oferecem aminoácidos essenciais que nem sempre estão nas vegetais.

Erros comuns na alimentação

Consumir proteína apenas em uma refeição do dia

Cortar laticínios sem substituição adequada

Evitar peixes por gosto — temperos e limão fazem diferença

Perguntas frequentes

Quanto de proteína devo consumir após os 50?

Cerca de 1,2 a 1,5g por kg de peso corporal por dia.

É essencial consultar um médico, mas não se deve cortar proteína totalmente.

Com escolhas simples e bem distribuídas durante o dia, é possível manter a força muscular e a vitalidade mesmo com o passar do tempo — e sem complicação na dieta.