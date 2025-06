Como lavar cerejas corretamente — e o erro comum que muita gente comete

Lavar cerejas do jeito errado pode deixar resíduos perigosos: veja como fazer certo

Elas são doces, suculentas e irresistíveis no verão — mas você tem certeza de que está lavando as cerejas do jeito certo? Muita gente apenas passa por água, sem saber que a fruta pode esconder bactérias, resíduos de pesticidas e até parasitas invisíveis.

Photo: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Черешня

Por causa da casca lisa e do tamanho pequeno, as cerejas exigem um cuidado específico. A boa notícia: com poucos ingredientes e sem gastar muito tempo, dá pra garantir que estejam limpas e seguras.

Se você costuma lavar as frutas só com água, talvez esteja ignorando os resíduos mais persistentes — como ceras aplicadas no transporte ou micro-organismos trazidos do campo.

Veja as formas mais eficazes de lavar cerejas e evitar riscos à saúde — sem afetar o sabor ou a textura da fruta.

Métodos mais eficazes para lavar cerejas

Método Remove Como usar Água corrente Poeira, partículas soltas Lavar com as mãos por 1 minuto Vinagre diluído Bactérias, ovos de insetos 1 parte de vinagre para 3 de água, 10 min de molho Água com bicarbonato Resíduos químicos, cera 1 colher de chá por litro de água, 15 min de molho Produto específico Agrotóxicos e ceras Seguir instruções do fabricante, sempre enxaguar

Mito ou verdade?

Mito: Basta passar na água

Verdade: Água sozinha não remove contaminantes invisíveis.

Água morna limpa melhor

Verdade: Pode amolecer a fruta e facilitar contaminação.

FAQ — perguntas frequentes

Preciso tirar os cabinhos?

Não. É melhor lavar com os cabinhos para não abrir a fruta à umidade.

Posso usar detergente?

Não. Produtos não alimentares podem deixar resíduos perigosos.

Cereja com pontinho preto deve ser descartada?

Não necessariamente. Pode ser superficial — lave bem com vinagre e verifique a polpa.

Curiosamente, um estudo feito em 2022 mostrou que até 80% das cerejas em supermercados têm uma fina camada de cera invisível — e apenas 15% dos consumidores sabiam disso. Fica a dica: água sozinha não basta.