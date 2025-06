Salada de batata perfeita: receita clássica e 4 variações para surpreender

Como fazer salada de batata cremosa — e o que evitar para não virar purê

Simples, refrescante e versátil: a salada de batata é presença garantida em almoços de domingo, festas e churrascos. Mas acertar o ponto entre cremoso e enjoativo exige atenção aos detalhes.

Photo: commons.wikimedia.org by SajjadF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ салат

A versão clássica leva batata cozida firme, ovos picados, pepino em conserva e um toque de cebola roxa. A textura deve ser leve, e a maionese, usada com moderação.

Além da receita básica, existem variações com mostarda dijon, salsinha, frango desfiado, iogurte natural ou até versões veganas com azeite e limão.

Segundo uma reportagem recente, o segredo está em escolher o tipo certo de batata — preferencialmente as firmes como a Asterix, que não desmancham na mistura.

🥗 Variações de salada de batata

Estilo Ingredientes principais Sabor Diferencial Clássica Batata, ovo, maionese, cebola Cremoso e suave Mais popular no Brasil Alemã Batata, vinagre, bacon, cebolinha Ácido e defumado Servida quente Americana Maionese, mostarda, picles Doce e ácida Com picles e toque agridoce Vegan Azeite, limão, ervas Refrescante Sem ingredientes de origem animal

📉 Mito ou verdade?

Mito: Toda salada de batata leva maionese.

Verdade: Pode ser feita com iogurte, azeite ou vinagre.

Mito: Deve ser servida quente.

Verdade: A maioria é servida fria, mas há exceções como a alemã.

Verdade: A maioria é servida fria, mas há exceções como a alemã.

Mito: Pode usar qualquer batata.

Verdade: As farinhentas viram purê — escolha firmes.

Verdade: As farinhentas viram purê — escolha firmes.

❓ Perguntas frequentes

Posso fazer de véspera?

Sim — o sabor até melhora, mas adicione maionese só no dia.

Quanto tempo dura?

Até 3 dias na geladeira, bem tampada.

Até 3 dias na geladeira, bem tampada.

Como deixar menos calórica?

Use iogurte natural ou maionese light, e mais ervas frescas.

Use iogurte natural ou maionese light, e mais ervas frescas.

Curiosamente, na Alemanha a salada de batata é servida quente no Natal, enquanto nos EUA é prato típico de piquenique — e no Brasil, estrela do churrasco.