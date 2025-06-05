Costelas no forno com molho de laranja — receita agridoce que surpreende

Marinada cítrica transforma costelas em prato sofisticado e fácil de fazer

Вы когда-нибудь задумывались о сочетании свинины со свежим апельсиновым соком? Это может показаться смелым, но это сочетание создает один из самых вкусных и сбалансированных маринадов: сладкий, кислый и слегка острый.

Photo: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain Свиные ребрышки

В этом рецепте апельсин не просто добавляет вкус — он смягчает мясо, усиливает его вкус и способствует образованию легкой карамелизированной корочки в духовке.

Этот кисло-сладкий вариант идеально подойдет тем, кто хочет по-новому подойти к приготовлению ребрышек. Его можно приготовить для особого ужина или обеда в выходной день.

Оригинальный рецепт ребрышек в апельсиновом маринаде покоряет кухни контрастом вкусов и простотой приготовления.

Ингредиенты соуса и их функция

Ингредиент Функция во вкусе апельсиновый сок Цитрусовая сладость и кислотность Соевый соус Соленый и умами Чеснок и имбирь Аромат и легкая пряность Мед или коричневый сахар Помогает карамелизировать Красный перец Пикантный контраст

Метод приготовления

Снимите пленку с ребер и промойте водой с лимоном.

Смешайте все ингредиенты соуса до однородной массы.

Маринуйте не менее 4 часов в холодильнике (в идеале — ночь)

Выпекайте при температуре 180 °C, накрыв фольгой, в течение 2 часов, затем снимите фольгу и подрумяньте в течение 20 минут.

С чем подавать?

Картофельное пюре, рис с миндалем или жареная кукуруза

Листовой салат с апельсином и мятой

Напитки: сухое белое вино, имбирный лимонад или темное пиво.

На самом деле, этот же маринад можно использовать для жареной курицы или тофу — вкус получается универсальным и всегда неожиданным.