Costelas no forno com molho de laranja — receita agridoce que surpreende

Вы когда-нибудь задумывались о сочетании свинины со свежим апельсиновым соком? Это может показаться смелым, но это сочетание создает один из самых вкусных и сбалансированных маринадов: сладкий, кислый и слегка острый.
В этом рецепте апельсин не просто добавляет вкус — он смягчает мясо, усиливает его вкус и способствует образованию легкой карамелизированной корочки в духовке.
Этот кисло-сладкий вариант идеально подойдет тем, кто хочет по-новому подойти к приготовлению ребрышек. Его можно приготовить для особого ужина или обеда в выходной день.
Оригинальный рецепт ребрышек в апельсиновом маринаде покоряет кухни контрастом вкусов и простотой приготовления.
|Ингредиент
|Функция во вкусе
|апельсиновый сок
|Цитрусовая сладость и кислотность
|Соевый соус
|Соленый и умами
|Чеснок и имбирь
|Аромат и легкая пряность
|Мед или коричневый сахар
|Помогает карамелизировать
|Красный перец
|Пикантный контраст
На самом деле, этот же маринад можно использовать для жареной курицы или тофу — вкус получается универсальным и всегда неожиданным.
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