Costelas no forno com molho de laranja — receita agridoce que surpreende

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Вы когда-нибудь задумывались о сочетании свинины со свежим апельсиновым соком? Это может показаться смелым, но это сочетание создает один из самых вкусных и сбалансированных маринадов: сладкий, кислый и слегка острый.

Свиные ребрышки
Photo: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
Свиные ребрышки

В этом рецепте апельсин не просто добавляет вкус — он смягчает мясо, усиливает его вкус и способствует образованию легкой карамелизированной корочки в духовке.

Этот кисло-сладкий вариант идеально подойдет тем, кто хочет по-новому подойти к приготовлению ребрышек. Его можно приготовить для особого ужина или обеда в выходной день.

Оригинальный рецепт ребрышек в апельсиновом маринаде покоряет кухни контрастом вкусов и простотой приготовления.

Ингредиенты соуса и их функция

Ингредиент Функция во вкусе
апельсиновый сок Цитрусовая сладость и кислотность
Соевый соус Соленый и умами
Чеснок и имбирь Аромат и легкая пряность
Мед или коричневый сахар Помогает карамелизировать
Красный перец Пикантный контраст

Метод приготовления

  • Снимите пленку с ребер и промойте водой с лимоном.
  • Смешайте все ингредиенты соуса до однородной массы.
  • Маринуйте не менее 4 часов в холодильнике (в идеале — ночь)
  • Выпекайте при температуре 180 °C, накрыв фольгой, в течение 2 часов, затем снимите фольгу и подрумяньте в течение 20 минут.

С чем подавать?

  • Картофельное пюре, рис с миндалем или жареная кукуруза
  • Листовой салат с апельсином и мятой
  • Напитки: сухое белое вино, имбирный лимонад или темное пиво.

На самом деле, этот же маринад можно использовать для жареной курицы или тофу — вкус получается универсальным и всегда неожиданным.

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Author`s name Polina Petrova
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