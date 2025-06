Receita de forno prática: frango com batata gratinado que derrete na boca

Frango com batata ao forno: receita simples, cremosa e perfeita para o dia a dia

Quer uma receita de forno fácil, nutritiva e irresistível? Essa gratinada de frango com batata é daquelas que salvam o jantar e agradam toda a família — com poucos ingredientes e sabor de comida feita com carinho.

Photo: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картошка с мясом

A combinação do frango desfiado com o creme leve e a batata macia cria uma textura cremosa por dentro e crocante por cima, perfeita para dias de pouco tempo ou visitas inesperadas.

Você pode adaptar com o que tiver em casa: trocar ervas, usar sobras de frango cozido ou até adicionar legumes para deixar ainda mais rica.

Segundo receita publicada pelo portal Pravda, o prato é inspirado em versões clássicas da cozinha eslava — simples, prática e reconfortante.

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado;

4 batatas médias fatiadas finas (pré-cozidas);

1 cebola picada;

200 ml de creme de leite (ou requeijão);

100 g de queijo ralado (mussarela ou prato);

Sal, pimenta e noz-moscada a gosto;

Ervas frescas (salsinha, cebolinha, tomilho).

Modo de preparo

Refogue a cebola com o frango desfiado, temperando bem; Monte camadas alternando batata, frango e creme em um refratário untado; Finalize com queijo por cima e leve ao forno a 200 °C por 20–25 minutos; Sirva quente, com salada ou arroz simples.

Aliás, comida simples pode ser a mais reconfortante. E essa receita entrega tudo: sabor, praticidade e afeto.