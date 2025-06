Receita rústica com sabor intenso: como preparar o famoso “lardo do general”

Lardo com alho e pimenta: receita caseira simples e irresistível para o dia a dia

Você já ouviu falar do “lardo do general”? Essa receita popular no Leste Europeu combina gordura suína curada com alho, pimenta e especiarias — perfeita para acompanhar pão preto, batatas ou até uma taça de vodka nos dias frios.

Photo: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

Trata-se de um preparo simples, porém aromático, com sabor marcante e textura que derrete na boca. Uma verdadeira iguaria rústica que tem ganhado espaço em cozinhas nostálgicas e caseiras.

O segredo está no equilíbrio entre sal, tempo e os aromas do alho fresco, do louro e da pimenta-do-reino — ingredientes clássicos da tradição camponesa eslava.

Segundo matéria publicada pelo portal Pravda, essa receita é ideal para quem quer impressionar com simplicidade — basta respeitar o tempo de cura e usar ingredientes de qualidade.

Ingredientes

1 kg de toucinho com camada de carne (tipo barriga de porco);

1 cabeça de alho;

2 folhas de louro;

Pimenta-do-reino moída a gosto;

Sal grosso (cerca de 250 g);

Opcional: pimenta-calabresa ou coentro em grãos.

Modo de preparo

Corte o lardo em pedaços retangulares de 3 a 5 cm de espessura; Esfregue bem com sal grosso por todos os lados; Adicione alho amassado, pimenta, louro e outras especiarias; Coloque em pote de vidro ou plástico com tampa e deixe curar por 3 a 5 dias na geladeira; Sirva em fatias finas, puro ou com pão.

Aliás, poucas coisas aquecem o paladar como uma receita simples e cheia de tradição. Experimente — e surpreenda até os mais exigentes.