Peixe saudável no dia a dia? O pargo-rosa é leve, fácil de fazer e agrada a toda a família

O pargo-rosa, também conhecido como redfish ou peixe-vermelho, é uma das opções mais saudáveis e práticas para incluir peixe no cardápio diário. Rico em proteínas e de sabor suave, ele combina com vários tipos de preparo.

É um peixe leve, com baixa gordura, ideal para quem busca refeições equilibradas, inclusive crianças e pessoas com dieta restrita.

Segundo matéria do portal Pravda, as melhores receitas com pargo evitam fritura e realçam seu sabor natural com ervas, azeite e legumes.

Benefícios nutricionais

Poucas calorias e alto teor de proteína;

Fácil digestão e textura macia;

Versátil: combina com arroz, vegetais, quinoa e batata-doce.

Como preparar de forma saudável

Assado: com limão, alho e alecrim. 20 minutos no forno a 200 °C;

com cenoura, abobrinha e ervas frescas; Em papillote: embrulhado em papel alumínio com azeite e ervas;

Dicas para não errar

Não cozinhe demais — ele seca com facilidade;

Evite frituras: elas mascaram o sabor e diminuem o valor nutricional;

Sirva com acompanhamentos leves e molhos cítricos.

Aliás, comida simples e bem feita pode ser o prato mais saudável da semana. É só trocar pressa por atenção — e o peixe faz o resto.