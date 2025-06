Sem ideias para o jantar? Veja 5 receitas fáceis e econômicas com carne moída de porco

A carne moída de porco é uma opção saborosa e acessível, mas muitas vezes esquecida na cozinha do dia a dia. Com criatividade, ela rende pratos variados, nutritivos e reconfortantes, perfeitos para qualquer refeição.

Photo: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Além de prática, ela combina com diversos temperos e técnicas de preparo. Seja frito, assado, cozido ou grelhado — o importante é saber aproveitar ao máximo a versatilidade desse ingrediente.

Segundo sugestões publicadas pelo portal Pravda, esses cinco pratos são ideais para variar o cardápio da semana com pouco esforço e muito sabor.

1. Almôndegas no molho

Tempere a carne com cebola, alho, ovo e farinha de rosca. Modele as bolinhas e cozinhe em molho de tomate ou creme de leite. Sirva com arroz ou purê.

2. Hambúrguer ou bolinho de porco

Adicione ervas frescas e um pouco de pão embebido no leite. Frite ou asse até dourar. Ficam ótimos com salada ou como recheio de sanduíches.

3. Legumes recheados

Abobrinhas, pimentões e berinjelas podem ser recheados com carne moída refogada e gratinados com queijo. Uma receita nutritiva e econômica.

4. Escondidinho de porco

Refogue a carne com cenoura ralada e cheiro-verde. Cubra com purê de batata e leve ao forno. Uma refeição completa em uma travessa só.

5. Sopa com bolinhas de carne

Faça mini-almôndegas e cozinhe diretamente no caldo com legumes e macarrão. Rápido, nutritivo e perfeito para dias frios.

Dica: escolha carne com pouca gordura e congele porções prontas para facilitar a rotina. Temperos como páprica, cominho e manjericão realçam o sabor.

Aliás, ter carne moída à mão é como ter um “coringa” na geladeira. Ela resolve o jantar com pouco esforço — e muito sabor.