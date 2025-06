https://www.pravda.ru/news/recipes/2197821-basil-seeds-benefits/

Quando se fala em superalimentos, muitos pensam em chia ou linhaça. Mas as sementes de manjericão (ocimum basilicum) estão ganhando cada vez mais espaço por seus benefícios surpreendentes para a saúde — especialmente na digestão, hidratação e controle de peso.

Photo: commons.wikimedia.org by Castielli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Базилик

Segundo nutricionistas, essas sementes contêm fibras solúveis, flavonoides e minerais como cálcio, ferro e magnésio. Quando hidratadas, formam um gel semelhante à chia, que ajuda na saciedade e na saúde intestinal.

Principais benefícios

Melhoram a digestão: graças às fibras que estimulam o funcionamento intestinal.

graças às fibras que estimulam o funcionamento intestinal. Contribuem para a hidratação: absorvem água e formam um gel que mantém o corpo hidratado por mais tempo.

absorvem água e formam um gel que mantém o corpo hidratado por mais tempo. Controlam o apetite: o gel criado no estômago gera saciedade natural.

o gel criado no estômago gera saciedade natural. Ricas em antioxidantes: combatem inflamações e ajudam a proteger as células.

combatem inflamações e ajudam a proteger as células. Fonte de minerais: especialmente ferro e magnésio, essenciais para a energia e os músculos.

Como consumir?

O uso mais comum é hidratar 1 colher de chá de sementes em meio copo de água por 10 a 15 minutos. Elas formam um gel translúcido, que pode ser adicionado a:

suco natural ou limonada

iogurte ou kefir

vitaminas com frutas

sobremesas leves ou gelatinas caseiras

Cuidados e dicas

Evite consumir sementes secas diretamente, pois podem causar desconforto ao inchar no estômago. Sempre hidrate antes. E como qualquer superalimento, devem ser parte de uma dieta equilibrada, não substituindo refeições completas.

Com sabor neutro e textura agradável, as sementes de manjericão se tornam uma opção prática e natural para quem busca mais saúde com simplicidade no dia a dia.