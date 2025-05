Só tem filé de merluza congelado? Veja 3 receitas simples e incríveis para o dia a dia

A merluza congelada (também conhecida como hék ou pescada) é um dos peixes mais acessíveis nos mercados. Leve, sem sabor forte e com bom rendimento, ela pode se transformar em pratos deliciosos com poucos ingredientes. Ideal para quem quer uma refeição rápida, nutritiva e econômica.

Photo: commons.wikimedia.org by Ygrek at ru.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/ Заливное из рыбы

De acordo com dicas publicadas por sites especializados, o segredo está no modo de preparo: descongelar corretamente e combinar com temperos simples para destacar o sabor suave do peixe. A seguir, confira três receitas práticas para fazer com filés de merluza congelada:

1. Merluza grelhada com alho e limão

Descongele os filés naturalmente ou em água fria com sal. Seque com papel-toalha e tempere com sal, pimenta, alho picado e suco de limão. Aqueça uma frigideira com azeite e grelhe os filés por 3–4 minutos de cada lado. Sirva com arroz e salada. Rende uma refeição leve e saborosa.

2. Empanado crocante no forno

Tempere os filés descongelados com limão, alho e ervas. Passe-os na farinha de trigo, depois em ovo batido e, por fim, em farinha de rosca. Disponha em assadeira untada e leve ao forno a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo. O resultado é um peixe dourado por fora e macio por dentro.

3. Ensopado de merluza com legumes

Em uma panela, refogue cebola, alho e tomate. Acrescente batatas em cubos, cenoura, pimentão e água suficiente para cobrir. Quando os legumes estiverem quase cozidos, adicione os filés de merluza em pedaços e cozinhe por mais 8 a 10 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva quente com arroz branco.

Essas receitas podem ser adaptadas conforme o gosto e os ingredientes disponíveis. A merluza combina bem com ervas como dill, salsinha e coentro, e vai bem com molhos leves, como iogurte temperado ou vinagrete simples.

Curiosamente, por ser um peixe de carne branca, a merluza é ideal para crianças e pessoas com paladar mais sensível, além de ter baixo teor de gordura e boa digestibilidade. Com criatividade, um pacote simples de merluza congelada pode render refeições completas por vários dias.