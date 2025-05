5 recheios irresistíveis para preparar rolinhos de pão sírio na frigideira — fáceis e surpreendentes

O pão sírio (também conhecido como lavash ou pão folha) é um verdadeiro curinga na cozinha: leve, versátil e perfeito para lanches rápidos. Quando aquecido na frigideira com o recheio certo, ele se transforma em uma refeição saborosa e prática — pronta em poucos minutos.

Photo: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш с сыром

De acordo com sugestões da mídia internacional, os recheios mais populares combinam cremosidade, crocância e ingredientes acessíveis. A seguir, veja cinco ideias de recheios para transformar seu pão sírio em um lanche irresistível.

1. Frango desfiado com cream cheese e cenoura ralada

Refogue o frango temperado, misture com cream cheese e cenoura crua ralada. Espalhe sobre o pão sírio, enrole como rocambole e leve à frigideira até dourar. Resultado: crocante por fora, cremoso por dentro.

2. Presunto, queijo e tomate

Um clássico que nunca falha. Use fatias de presunto, queijo muçarela e rodelas finas de tomate. Aqueça por alguns minutos de cada lado. Uma versão reinventada do misto-quente, com toque oriental.

3. Ovo mexido com ervas e requeijão

Faça ovos mexidos com cheiro-verde picado, espalhe sobre o pão e adicione uma camada de requeijão cremoso. Essa opção é perfeita para o café da manhã reforçado ou lanche pós-treino.

4. Atum com milho e maionese

Escorra uma lata de atum, misture com milho verde, maionese e um toque de limão. Essa combinação leve e saborosa é ideal para dias quentes. Dourar na frigideira realça os sabores.

5. Queijo branco, espinafre e noz-moscada

Refogue folhas de espinafre com alho, misture com queijo branco (como ricota ou minas frescal) e uma pitada de noz-moscada. Um recheio nutritivo e diferente para impressionar.

Essas receitas podem ser adaptadas ao gosto de cada um. O segredo está em equilibrar os ingredientes e não exagerar na quantidade, para que o pão possa ser enrolado e aquecido sem romper.

Curiosamente, o pão sírio, tradicional do Oriente Médio, vem conquistando espaço nas cozinhas brasileiras justamente por sua versatilidade e rapidez no preparo. Seja no café da manhã, lanche ou jantar leve, ele se adapta a diferentes paladares e estilos de vida.