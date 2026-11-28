Maria da Graça Carvalho reúne autarcas em Seia para discutir contrapartidas da barragem de Girabolhos

Seia, no coração do distrito da Guarda, serviu de palco para uma negociação que transcende a mera instalação de uma infraestrutura hidráulica. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, reuniu-se com os autarcas da região para definir as contrapartidas da futura barragem de Girabolhos, um projeto que promete remodelar a relação entre as comunidades locais e a rede energética nacional. Em jogo estão dois pilares fundamentais para a vida quotidiana: a redução das tarifas de eletricidade e o melhoramento das acessibilidades viárias.

Photo: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Малая ГЭС на бурной горной реке среди густого леса

A troca justa: energia contra mobilidade

Para quem vive nestes concelhos, a discussão não gira apenas em torno da capacidade de armazenamento de água ou da produção de energia, mas sim de como essa capacidade se traduz em conforto diário. A ministra foi direta ao afirmar que os benefícios terão de incluir uma redução na tarifa de eletricidade, mas reconheceu, com a pragmatismo de quem conhece as geografias complexas do interior, que as vias de comunicação são o elemento mais caro e prioritário para as populações.

"Todas as vias são extremamente caras”, admitiu Maria da Graça Carvalho, pedindo aos presidentes das câmaras que identifiquem as prioridades específicas de cada município. A distinção entre o ambiente e a mobilidade, frequentemente antagónicas em projetos de grande escala, aqui procura um equilíbrio: a central de bombagem servirá o sistema elétrico nacional, mas a comunidade local verá refletido esse serviço num alívio no custo da luz e, idealmente, em estradas mais seguras e eficientes.

Um mecanismo de bombeamento como ativo coletivo

A barragem de Girabolhos, projetada para o rio Mondego e abrangendo os concelhos de Seia, Gouveia, Mangualde e Nelas, não é apenas uma represa convencional. Trata-se de um mecanismo de bombagem, uma infraestrutura que funciona como uma bateria de grande escala para a rede. A ministra sublinhou que a compensação por este serviço prestado ao sistema elétrico nacional tornará o projeto mais atrativo para os concorrentes do concurso, que permanece aberto até abril de 2027 sob a responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A lógica é clara: quem fornece flexibilidade e estabilidade à rede deve receber um contraponto financeiro. No entanto, para que este modelo se concretize, é necessário alinhar os regulamentos com a União Europeia. A governante confirmou que a questão estará na agenda da sua reunião com a diretora-geral de Energia da Comissão Europeia, sinalizando que o caminho burocrático está "tudo bem encaminhado”.

As prioridades dos que vivem no terreno

Enquanto o debate energético ocorre em Seia, a realidade das estradas que ligam aldeias e povoações aguarda soluções. A ministra destacou que, após a reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas, a responsabilidade de listar as "várias acessibilidades” mais urgentes recai agora sobre os autarcas. É uma tarefa que exige discernimento, pois nem todas as estradas podem ser reparadas simultaneamente, e as escolhas refletirão diretamente na vida de milhares de residentes que dependem destas vias para o trabalho, a saúde e o abastecimento.

Esperando levar consigo a lista de prioridades para Lisboa no mesmo dia, a ministra demonstrou uma disposição para agir com celeridade. O caso de Girabolhos ilustra uma tendência crescente: a infraestrutura de energia já não é vista isoladamente, mas como parte de um contrato social que inclui a qualidade da vida urbana e rural. Se a negociação resultar, os concelhos da Guarda e de Viseu poderão descobrir que o custo de uma barragem se paga, em parte, com a tranquilidade de uma fatura de luz mais ligeira e de estradas que facilitam o movimento das pessoas e das mercadorias.