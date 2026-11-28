Campus Tejo oferece laboratórios reais para que as empresas testem antes de arriscar milhões

Imagine a distância que separa a ideia de um protótipo e a concretização de um produto no mercado. Para muitas empresas, esse intervalo é um abismo preenchido por incerteza e risco financeiro. Em Santarém, surge agora o Campus Tejo — Science & Technology, um ecossistema desenhado para transformar esse abismo numa ponte, sob a premissa pragmática de "testar antes de investir".

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Não se trata de mais um parque tecnológico genérico. O Campus Tejo assume-se como um centro de alta especialização, focando-se em três pilares críticos para a sobrevivência e o bem-estar contemporâneo: a gestão da água, o setor agroalimentar e as ciências da vida. O objetivo é claro: transformar a cidade de Santarém num ponto de convergência onde a investigação académica se funde com o capital privado para gerar soluções concretas.

A ciência como resposta a crises globais

O projeto não nasce no vazio; responde a urgências demográficas e ambientais que moldam a Europa. O primeiro eixo é a longevidade. Com o envelhecimento acelerado da população europeia, a ciência deve encontrar formas de garantir que a vida mais longa seja também uma vida com qualidade. O segundo eixo é a soberania alimentar, um tema que recuperou centralidade estratégica face às crises globais recentes, exigindo que a agricultura produza mais e melhor, com menos desperdício.

Finalmente, a eficiência hídrica surge como a peça fundamental. Num cenário de alterações climáticas, a capacidade de reter e utilizar a água de forma inteligente é a única via para sustentar a produção alimentar e a saúde dos ecossistemas.

O método: do laboratório ao campo

A grande inovação do Campus Tejo não reside apenas no que investiga, mas em como o faz. A lógica do "testar antes de investir" materializa-se na disponibilização de laboratórios e campos de ensaio reais para as empresas. Em vez de apostarem em tecnologias teóricas, os empreendedores podem validar a eficácia de robótica, sensores, inteligência artificial e automação em contextos reais antes de mobilizarem grandes investimentos.

Esta abordagem reduz a incerteza. Como exemplo, destaca-se o AgroHub, um investimento de 4,86 milhões de euros que reúne laboratórios e um hub digital, permitindo que investigadores, estudantes e empresários colaborem lado a lado na resolução de problemas concretos.

Uma rede distribuída no território

Ao contrário dos modelos tradicionais confinados a um único edifício, o Campus Tejo opera como uma rede de cinco polos especializados que integram a cidade e o campo:

CNEMA: A porta de entrada para as empresas, com infraestruturas de negócios e eventos.

A porta de entrada para as empresas, com infraestruturas de negócios e eventos. Escola Superior Agrária (AgroHub): O núcleo da componente científica e digital.

O núcleo da componente científica e digital. Estação Zootécnica de Fonte Boa (INIAV): 564 hectares dedicados a ensaios no terreno.

564 hectares dedicados a ensaios no terreno. Centro Histórico: Sede e incubadora de startups, revitalizando o coração da cidade.

Sede e incubadora de startups, revitalizando o coração da cidade. PLEIS: A plataforma destinada à escala industrial, onde já se registam investimentos significativos, como os 130 milhões de euros da Fresh-52.

Reter o talento, fixar o futuro

Para além da tecnologia, o Campus Tejo encara a questão do capital humano. Com cerca de cinco mil estudantes em Santarém, a cidade possui um reservatório de talento que, frequentemente, emigra por falta de oportunidades. Ao criar um ecossistema onde a inovação gera emprego qualificado, o projeto pretende inverter este fluxo, oferecendo aos jovens investigadores e empreendedores razões para permanecerem ou regressarem a Portugal.

O projeto, que já conta com a assinatura de protocolos entre a Câmara Municipal, a Universidade Politécnica, o INIAV, a CAP/CNEMA e outras entidades, não é uma promessa para o futuro; é uma estrutura em execução. O desafio agora passa pela transição do protótipo para a escala industrial, transformando Santarém num laboratório vivo de inovação europeia.