Em Loures, 80% dos doentes de álcool vivem à margem: o estigma é mais forte do que a vergonha de beber

Em Loures, enquanto o consumo de álcool mantém-se enraizado nas práticas culturais do quotidiano português, a sua forma mais grave — a dependência clínica — continua a viver numa espécie de exílio social. É aqui que reside o paradoxo que o Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) procurou desconstruir esta semana: a normalização do gesto de beber contrasta violentamente com a marginalização do doente. Para a presidente do ICAD, Joana Teixeira, esta dicotomia não é apenas uma questão de perceção, mas um obstáculo estrutural que impede milhares de pessoas de acederem aos sistemas de apoio que, teoricamente, existem para os ajudar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Аллергия на алкоголь

A dificuldade em admitir o problema não nasce, muitas vezes, da falta de conhecimento médico, mas do peso do estigma. "É muito difícil aceitar que se tem o problema e procurar ou aceitar ajuda”, reconheceu Teixeira, sublinhando que a sociedade portuguesa trata a dependência de álcool com uma hostilidade silenciosa, mas devastadora. Este fenómeno, contudo, não atinge a todos da mesma forma. As mulheres, segundo a responsável, carregam um fardo adicional: a culpa social e o medo das consequências familiares levam-nas a esconder a dependência não só dos maridos, mas até dos próprios filhos, criando círculos de silêncio que retardam o diagnóstico e o tratamento.

Os números revelam a dimensão deste abismo entre a doença e a resposta institucional. Apesar de a procura dos serviços do ICAD estar em aumento, a realidade é fria: no máximo, 20% dos doentes com dependência de álcool estão efetivamente em seguimento clínico no Serviço Nacional de Saúde ou nas unidades especializadas. Os restantes 80% permanecem nas sombras, à margem do sistema, bloqueados pela vergonha e pelo receio do julgamento alheio. Esta estatística ilustra a falha no mecanismo de proteção social: o Estado oferece a ferramenta, mas a barreira cultural impede que a maioria a utilize.

Não obstante, o acesso técnico ao tratamento foi desburocratizado. As pessoas podem dirigir-se diretamente às unidades de alcoologia, às Unidades de Intervenção Local ou aos Centros de Respostas Integradas, através de um módulo de inscrição pública, sem a necessidade de uma referenciação prévia por um médico de família. A Linha 1414, que hoje funciona apenas em horário de balcão, entre as 10h00 e as 18h00 de segunda a sexta-feira, deverá ver o seu âmbito alargado até 2027, incluindo fins de semana, num sinal de que a administração pública começa a perceber a urgência da matéria.

O peso dos dados e a reação institucional

A questão do consumo levanta inevitavelmente o debate sobre os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que apontam Portugal como líder no consumo diário de álcool na União Europeia. Joana Teixeira não desconsidera estes números, classificando-os como "preocupantes”, mas contextualiza-os com as tendências internas. Os estudos nacionais do ICAD indicam uma diminuição na prevalência do consumo, e a comparação entre 2019 e 2024 da OCDE mostra, na verdade, uma ligeira descida. Ainda assim, a instituição não relaxa. O ICAD prepara um novo impulso estratégico para combater os níveis elevados de consumo, reconhecendo que, mesmo com uma tendência descendente, os valores absolutos permanecem perigosamente altos.

A resposta a este cenário não é apenas clínica, mas também política e social. O Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS), uma plataforma que agrega cerca de 80 entidades — desde ministérios e sociedades científicas ao setor privado e à indústria -, assinou um Memorando de Entendimento com um objetivo claro: reduzir o estigma ao longo do próximo ano. A estratégia passa por reforçar a literacia em saúde, transformando a dependência de álcool numa "doença que tem que ser tratada”, e não num defeito de caráter.

Uma das frentes de atuação mais sensíveis identificadas pelo FNAS é o contexto laboral. Muitas empresas tornam-se cativeiros involuntários de segredos, onde trabalhadores esconDEM a dependência por receio de perder o emprego ou sofrer represálias. O fórum defende que os espaços de trabalho devem ser reconfigurados como locais de intervenção e acolhimento, e não de punição. Trata-se de um desafio que vai além da saúde pública, tocando na dignidade e na estabilidade económica dos cidadãos. A prevenção, alerta a direção do ICAD, continua a ser uma área de preocupação crítica, mas a redução do estigma é o primeiro passo para que a ajuda chegue a quem dela realmente precisa, dissolvendo o muro de silêncio que separa o sofrimento do tratamento.