Governo português confirma novo aumento na idade da reforma baseado na longevidade aos 65 anos

A idade legal de acesso à pensão de velhice em Portugal deverá atingir os 67 anos em 2028, um acréscimo de um mês em relação ao limite fixado para 2027, que é de 66 anos e 11 meses. A atualização foi calculada com base nos dados provisórios da esperança média de vida aos 65 anos, divulgados nesta sexta-feira, 27 de novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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O indicador serve de base para o ajuste automático da idade de reforma e para o cálculo do fator de sustentabilidade. Para quem optar pela reforma antecipada em 2027, a penalização será superior a 18% pelo fator de sustentabilidade, valor ao qual se somam cortes adicionais de 0,5% por cada mês de antecipação em relação à idade legal vigente. O mecanismo de indexação à esperança média de vida vigora desde 2014, tendo substituído a idade fixa de 65 anos que prevaleceu até 2013.

A subida contínua da idade de reforma depende diretamente da trajetória demográfica. Se a tendência de aumento na longevidade aos 65 anos for mantida pelo INE nos próximos ciclos, o governo terá margem técnica para sustentar a pressão sobre o orçamento da Segurança Social, deslocando o peso do financiamento para um período mais longo de contribuições. A viabilidade política dessa progressão dependerá, contudo, da capacidade de o mercado de trabalho absorver trabalhadores seniores, evitando que o aumento da idade legal se traduza apenas em um incremento das taxas de invalidez ou de desemprego de longa duração entre os trabalhadores com mais de 60 anos.