Conselho Metropolitano de Lisboa exige revisão do calendário para a nova Prestações Social Única

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu solicitar ao Governo o adiamento da implementação da Prestação Social Única (PSU), cujo prazo de entrada em vigor está fixado para 31 de dezembro. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 26 de novembro, pelo Conselho Metropolitano de Lisboa, que congrega os presidentes das câmaras dos 18 municípios da região.

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A AML pretende agendar uma reunião com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, para expor as condicionantes operacionais e financeiras do novo regime, que visa a fusão de 13 prestações sociais não contributivas num sistema único.

Embora a AML reconheça a utilidade da simplificação administrativa, a entidade argumenta que a proximidade da data limite compromete a viabilidade da execução. Em alternativa, a AML propõe a substituição da implementação imediata por um plano de transição faseado durante o ano de 2027, contemplando etapas de teste às plataformas informáticas e a gestão de processos pendentes.

Do ponto de vista competencial, os autarcas reivindicam que as funções de atribuição, revisão, suspensão, cessação e pagamento da PSU permaneçam sob a responsabilidade exclusiva da Segurança Social. A proposta é que a esfera municipal se limite ao acompanhamento social e ao apoio à inserção, evitando que a descentralização de competências resulte numa transferência de encargos financeiros não cobertos.

Para viabilizar a operação, a AML exige:

O reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização;

O financiamento integral das equipas do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social;

A definição de rácios máximos de processos por técnico;

A criação de uma plataforma informática interoperável, em conformidade com o RGPD, acompanhada de formação e manuais de procedimentos uniformes.

Um ponto crítico apontado pela AML refere-se aos protocolos com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades parceiras. Dado que estes caducam a 31 de dezembro, a AML alerta para a necessidade urgente de um regime transitório para evitar a rutura na prestação de serviços sociais no terreno.

Como medida de supervisão, os 18 municípios propõem a criação de uma comissão paritária de acompanhamento, composta por representantes do Governo, da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e das áreas metropolitanas.

O Conselho Metropolitano de Lisboa é presidido por Carlos Moedas (PSD), com a vice-presidência de Ana Teresa Vicente (CDU) e Fernando Paulo Ferreira (PS). A AML abrange os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.