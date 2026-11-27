Entidades do setor aéreo e turístico pedem interrupção do sistema EES nas fronteiras da UE

Um consórcio composto por 80 organizações do setor do turismo e transportes solicitou à União Europeia, nesta quinta-feira, 26 de novembro, a suspensão da recolha de dados biométricos nas fronteiras externas do Espaço Schengen. O pedido visa interromper a aplicação do sistema EES (Entry/Exit System) até que as falhas operacionais e técnicas sejam integralmente resolvidas.

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Através de um manifesto assinado por entidades como a IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), a ACI Europe, a HOTREC e a ECTAA, além de operadores ferroviários e de cruzeiros, o setor argumenta que a transição do carimbo manual no passaporte para o registo digital de entradas e saídas de cidadãos extracomunitários está a gerar obstáculos logísticos significativos.

De acordo com a aliança, a instabilidade do sistema EES decorre de três fatores principais: a insuficiência de infraestruturas e equipamentos, a carência de pessoal qualificado e a própria falta de fiabilidade do software implementado. Estas falhas traduzem-se, na prática, em atrasos nos controlos fronteiriços que comprometem a fluidez do tráfego aéreo e a gestão dos terminais.

O documento destaca que a situação atingiu um nível crítico em que passageiros foram forçados a permanecer a bordo de aeronaves devido à saturação dos terminais, afetando a programação de voos e a gestão do espaço aéreo. O manifesto sublinha ainda a vulnerabilidade dos aeroportos regionais e insulares, que, por serem as principais portas de entrada para os seus territórios, possuem menor capacidade de absorver estes congestionamentos.

A dimensão do problema é corroborada por dados apresentados em outubro pela diretora-geral da Airlines for Europe (A4E), Ourania Georgoutsakou. Segundo a dirigente, os atrasos nos aeroportos europeus durante o verão totalizaram 10,8 milhões de minutos — o equivalente a cerca de 20 anos e meio de tempo perdido -, resultando num prejuízo estimado em mil milhões de euros para as companhias aéreas. Georgoutsakou reportou ainda a ocorrência de filas de espera que oscilaram entre as cinco e as cinco horas e meia em diversos pontos de entrada da UE durante a fase de implementação do EES.

Para as organizações signatárias, a reativação da suspensão da recolha de dados biométricos não é uma medida política, mas sim uma "resposta urgente e pragmática" necessária para evitar a paralisia operacional das fronteiras europeias.